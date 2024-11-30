├後半ATに神戸FW武藤嘉紀が執念の同点弾!!優勝の行方は最終節へ…柏は悪夢の5戦連続後半AT被弾

├「思ったより力が」大迫がまさかのPK失敗も…神戸は後半ATに追いついて自力優勝の望みつなぐ

├最終節は自力V可能!後半AT10分の劇的弾!神戸FW武藤嘉紀が“裸の咆哮”「これまでサコ君は何度も救ってくれた」

├早々に先制許すも神戸守備陣を叱咤した酒井高徳「1以上は絶対するな」

├「もっと上に行きたい」大学途中退部、パリ五輪、そしてA代表…柏DF関根大輝「想像していなかった」激動の一年

└連覇目前にする神戸の精神的支柱、一時は今季中の復帰が絶望視されたMF山口蛍「みんな最後まで諦めなかった」