【J1第37節】(三協F柏)

柏 1-1(前半1-0)神戸

<得点者>

[柏]木下康介(5分)

[神]武藤嘉紀(90分+10)

<退場>

[柏]ジエゴ(90分+2)

<警告>

[柏]木下康介(30分)、ジエゴ2(31分、90分+2)

[神]武藤嘉紀(90分+15)

観衆:13,700人

主審:御厨貴文

├後半ATに神戸FW武藤嘉紀が執念の同点弾!!優勝の行方は最終節へ…柏は悪夢の5戦連続後半AT被弾

├「思ったより力が」大迫がまさかのPK失敗も…神戸は後半ATに追いついて自力優勝の望みつなぐ

├最終節は自力V可能!後半AT10分の劇的弾!神戸FW武藤嘉紀が“裸の咆哮”「これまでサコ君は何度も救ってくれた」

├早々に先制許すも神戸守備陣を叱咤した酒井高徳「1以上は絶対するな」

├「もっと上に行きたい」大学途中退部、パリ五輪、そしてA代表…柏DF関根大輝「想像していなかった」激動の一年

└連覇目前にする神戸の精神的支柱、一時は今季中の復帰が絶望視されたMF山口蛍「みんな最後まで諦めなかった」