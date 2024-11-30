東京Vvs川崎F 試合記録
【J1第37節】(味スタ)
東京V 4-5(前半1-2)川崎F
<得点者>
[東]見木友哉(42分)、谷口栄斗3(49分、71分、83分)
[川]山田新3(16分、22分、90分+4)、ファン・ウェルメスケルケン・際(58分)、マルシーニョ(65分)
<警告>
[東]城福浩(90分+2)
[川]佐々木旭(11分)、エリソン(90分+6)
観衆:26,387人
主審:山下良美
├ハットトリック達成者が1試合で2人…中3日の川崎Fが東京Vとの超乱打戦を制す!
└今夏補強1人も現在6位! PO昇格組・東京V躍進の背景にある“2つの宝”…城福浩監督「選手が頭から出す湯気は汗だけじゃない」
東京V 4-5(前半1-2)川崎F
<得点者>
[東]見木友哉(42分)、谷口栄斗3(49分、71分、83分)
[川]山田新3(16分、22分、90分+4)、ファン・ウェルメスケルケン・際(58分)、マルシーニョ(65分)
<警告>
[東]城福浩(90分+2)
[川]佐々木旭(11分)、エリソン(90分+6)
観衆:26,387人
主審:山下良美
├ハットトリック達成者が1試合で2人…中3日の川崎Fが東京Vとの超乱打戦を制す!
└今夏補強1人も現在6位! PO昇格組・東京V躍進の背景にある“2つの宝”…城福浩監督「選手が頭から出す湯気は汗だけじゃない」