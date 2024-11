11月29日(金)より順次販売が開始されているHappyくじ『HELLO KITTY 50th〜ハッピーアニバ―サリー★』、話題となったビックサイズフィギュアの特賞とLAST賞のサイズ感がわかる手持ち写真を公開。さらにアインアイテム・ぬいぐるみチャームの予約受け付けも始まった。サニーサイドアップが手掛けるハズレなしの「Happyくじ」より、サンリオキャラクター「ハローキティ」の誕生50周年をテーマにしたHappyくじ『HELLO KITTY 50th〜ハッピーアニバーサリー★〜』が、2024年11月29日(金)から全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウンで順次お取り扱いが始まった。

Happyくじ『HELLO KITTY 50th〜ハッピーアニバーサリー★〜』情報が公開された際には、「特賞:BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」(全高約40センチ)や「LAST賞:BIG! ハローキティ おすわりフィギュア」(全高約38センチ)、「LAST賞:BIG! ハローキティ フィギュア」(全高約44センチ)の懐かしいデザインやその大きさで話題となった。そしてHappyくじの発売に合わせて、これら3体のハローキティを持った、大きさが実感できる写真が公開された。確かに大きい。りんご5個分というハローキティの身長に近いのではないだろうか。このサイズ感を見るとますますほしくなるのでは。また同日より、ハローキティ50周年をお祝いする「ぬいぐるみチャーム5体セット」の予約受け付けもセブンネットショッピング限定で始まった。歴代アートをモチーフにしたこのチャームは、ふわふわの手触りに加え、キラキラ輝くリボンやオーロラカラーの羽、50周年を象徴する記念ロゴがプリントされたタグなど、細部までこだわった特別仕様となっている。バッグやポーチに付けられる手のひらサイズなので、いつでもハローキティと一緒にお出かけできる。歴代キティを味わえるアイテムでキティをお祝いしましょう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24101503