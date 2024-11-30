¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡BP²¬Éô¥«¥Ã¥×¡ÛÀ¾Â¼ÂóÌé¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÇòÀ±¤Ë°ÕÍß¡¡¡È³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¡É¾åÀÑ¤ßÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Ç¡ÖBP²¬Éô¥«¥Ã¥×³«Àß23¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÎÁ°¸¡¤¬11·î30Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£12·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½éÆü¡¢¥á¥¤¥ó¡Ö¸ÍÅÄÁªÈ´Àï¡×¤Î1¹æÄú¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢1Æü¤¬38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÀ¾Â¼ÂóÌé¡ÊÂçºå¡Ë¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î8¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¤ÎÄ¹ÅÄÍê½¡¤¬8Áö¤Ç7Ï¢ÂÐ¤È°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·ø¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö²¼¤í¤·¤Æ¤¹¤°¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«ÆÃ·±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½Ü¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸¡¤Ï²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¼ê±þ¤¨¡£38ºÐ½éÆü¤Ç¤ÎÇòÀ±¥²¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥È¤¬Á°²óÍ¥¾¡¥Ü¡¼¥È¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶á¶·¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê²¹¿å¥Ñ¥¤¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¡Ë¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¡£38ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¡É¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£38ºÐ¤ÏÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ÇÎäÀÅ¤ËÇòÀ±¤òÁÀ¤¦¡£