BTS V新曲「Winter Ahead」MV公開！モチーフはギリシャ神話に登場するピグマリオン

■MVは、フランス郊外の豪邸とベルサイユ地域で撮影!

BTSのVが韓国の代表的なボーカリスト パク・ヒョシンとデュエットした「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」のMVが公開された。

フランス郊外の豪邸とベルサイユ地域で撮影された異国的な風景と調和し、映像美を誇るこのMVはティザー映像から熱い注目を集め、公開が待ち望まれていた。

MVは、ギリシャ神話のなかの人物であるピグマリオンをモチーフに制作。彫刻家に扮したVは、自分の理想のタイプを彫り、その彫刻が人として生まれ変わる。

ふたりは「冬が近づいてくる 外は寒くて雨だとしても ここで僕たちは いつだって暖かい(There’s a winter ahead Whether it’s cold and wet / We’re always warm in paradise)」という歌詞のように幸せな時間を過ごす。そして、Vは次々と彫刻を彫り、人に生まれ変わった数々の彫刻と盛大なパーティーを開くが、ある日招かれざる客が訪れ、パニックに陥る。

パニックに陥った心理は多様な姿のVの姿で表現される。居心地の良い室内では優しい恋人のようなVが、パーティーが開かれたクラブでは照明より華やかなスタイルのVが登場する。まるで悪夢と吉夢のように対照的な雰囲気のシーンが交差しながらミステリアスな雰囲気を作り、パニックを経験したVは幻想から目覚める。

彫刻よりも完璧なビジュアル、彼の素晴らしいビジュアルに見とれてうっとりする頃、予想外のストーリーが展開される。Vもやはり、数多い彫刻作品のひとつに過ぎなかったのだ。 自分の正体を自覚してパニックに陥るVの姿でMVがは終わり、残像が残る。

「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」はサックスとトランペット、幻想的なプリペアドピアノ演奏が温かい雰囲気を醸し出すジャズポップ。ロマンチックなメロディと歌詞、Vとパク・ヒョシンの魅力的なボーカルの調和した美しい曲という評価を受けている。

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」

2024.12.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「White Christmas(with V of BTS)」

