【2024年12月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級!U-NEXT(ユーネクスト)で2024年12月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2024年12月に配信予定の海外ドラマ

『FBI:インターナショナル』シーズン2

12月1日(日)配信スタート



『LAW&ORDER』などの人気フランチャイズシリーズを生み出してきたディック・ウルフが手掛ける『FBI:特別捜査班』スピンオフ第2弾。FBI国際捜査部の“フライチーム”はハンガリーの首都ブダペストに拠点を置く、アメリカ人の保護を目的としたタフなチーム。アメリカ人が関わる、もしくは巻き込まれた犯罪を調べるべく、ヨーロッパ各地で各国の捜査機関と協力し合い、事件を解決に導く。

『グッド・ファイト』シーズン6

12月1日(日)配信スタート



大人気の法廷ドラマ『グッド・ワイフ』の最終話から1年後を描くスピンオフ作品。弁護士ダイアン・ロックハートと、弁護士ルッカ・クイン、ダイアンの名付け子で新人弁護士マイア・リンデルを中心に描く法廷ドラマ。

『シェトランド 離島の殺人捜査官』シーズン1〜6

12月4日(水)配信スタート

©-ITV-Studios-Limited-2014

『警部補アニカ 〜海上殺人捜査ファイル〜』

スコットランドの地方行政区画の一つであるシェトランド島。小さなコミュニティで起こる事件を捜査し、ジミー・ペレス警部補と彼のチームが解決に導いていく。

12月4日(水)配信スタート

©Black-Camel-Pictures-All3Media-International スコットランド警察に新設された海上殺人捜査班が、海・川・湖などで発見された殺人事件の謎に挑む。

『クリーチャー・コマンドーズ』【独占】

12月5日(木)独占配信スタート

12月5日(木)より第1〜2話を日米同時で配信。全世界興行収入800億円超えのDC映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(新スースク)から派生したクリーチャー集団が巻き起こすR指定アクションアニメで、新スースクの監督・脚本を務めたジェームズ・ガンの製作総指揮による新DCユニバースの幕開けを飾る注目作。

戦闘シーンでは敵に対して容赦なく銃を放ち、眼球や脳みそが飛び散るなど過激な描写が多々ある大人向けのアニメ作品となっている。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2〜3

12月13日(金)配信スタート



フランス発の大ヒットミステリードラマ。論理的で繊細な頭脳派の文書係アストリッドと、直感的で大胆な行動派の警視ラファエルが絶妙のコンビで難事件を解決していく。

『バッドランド 〜最強の戦士〜』シーズン1〜3

12月13日(金)配信スタート



『西遊記』をベースにした物語。封建主義の男爵が支配する国を舞台に、冷酷で訓練を積んだ戦士サニーと少年が、悟りを見つけるために危険な国を横断する旅に出る。

『ブッキー/ギャンブルなお仕事』シーズン2【独占】

12月13日(金)配信スタート

『ビッグバン★セオリー』、『ハーパー★ボーイズ』、『ふたりは最高! ダーマ&グレッグ』などで知られるチャック・ローリーが手掛けるコメディシリーズ。スポーツ賭博の合法化が目前に迫る中、顧客や家族、同僚らを相手にベテランブックメーカーが生き残りをかけて奮闘する姿を描く。

『ファスト・フレンズ/「究極のフレンズ・ファン」決定戦』【独占】

12月19日(木)配信スタート

世界中で社会現象を巻き起こしたシットコム『フレンズ』30周年記念! 『フレンズ』の大ファンを探す4部構成のコンペ番組。『フレンズ』を再現した18の部屋で撮影され、参加者はレイチェルとモニカのアパート、ジョーイとチャンドラーの部屋を駆け抜けてレースしたり、(カフェの)セントラル・パークでコーヒーを飲んだり、番組のお気に入りの瞬間を再現しながら、ファンでさえも緊張するだろうクイズやパズル、ゲームに挑戦する。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン4

12月20日(金)配信スタート



フランス発の大ヒットミステリー第4弾!

『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン1〜2【独占】

12月20日(金)配信スタート



ゴシックホラー映画『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』のシリーズ化。米AMCにて2022年より放送された。映画版でブラッド・ピット演じたルイス、トム・クルーズ演じたレスタト、そしてキルステン・ダンスト演じたクローディアら3人の愛、血、不死の危機をめぐる壮大な物語が、ジャーナリストのダニエルによって語られる。

『FBI:特別捜査班』シーズン5

12月21日(土)配信スタート

FBI, from Emmy Award winner Dick Wolf and the team behind the "Law & Order" franchise, is a fast-paced drama about the inner workings of the New York office of the Federal Bureau of Investigation. These first-class agents, including Special Agent Maggie Bell (Missy Peregrym, pictured) and her partner, Special Agent Omar Adom 'OA' Zidan (Zeeko Zaki, pictured), bring all their talents, intellect and technical expertise to tenaciously investigate cases of tremendous magnitude, including terrorism, organized crime and counterintelligence, in order to keep New York and the country safe. FBI premieres Tuesday Sept. 25th, (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Photo: Michael Parmelee/CBS ©2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved ニューヨークを舞台に、夫を亡くした過去を持つFBI捜査官マギーが、通称"OA"こと中東系の元潜入捜査官ジダンとコンビを組み、テロ・誘拐など一刻一秒を争う緊急事態に挑む。

『BLACKOUT −ヨーロッパ大停電−』

12月23日(月)配信スタート



未曾有の大規模停電が発生したヨーロッパで、指名手配犯となった主人公の逃亡劇を描くドイツ発のパニック・アクション!

『DEP:重大事故捜査班』シーズン1〜3

12月23日(月)配信スタート



交通機関で起きた大規模な事故を調査するチーム「TSIB(運輸安全調査局)」が、重大事故に隠された陰謀と真相を追う、カナダの大ヒット・パニックドラマ。航空機(シーズン1)、高速列車(シーズン2)、旅客船(シーズン3)と、シーズンごとに事故の舞台を変え、各シーズン全6話を通して、1つの事故を調査していく。

『アインシュタイン 〜天才科学者の殺人捜査〜』シーズン1〜3

12月27日(金)配信スタート



アインシュタインの玄孫である天才物理学者・フェリックス=通称“アインシュタイン”を主人公にしたドイツ発のミステリーシリーズ。



『ヴィオラ シチリア島のミステリー』

12月27日(金)配信スタート

美しい海や異文化が融合した歴史的建造物など、シチリア島最大の都市パレルモの絶景を舞台に、美男美女が事件を解決していくイタリア発の犯罪捜査シリーズ。

『エイミー教授のミステリー講座』

12月27日(金)配信スタート



英文学部の教授でありミステリーの専門家でもあるエイミーが、ミステリーに関する膨大な知識と知恵で刑事トラヴィスとともに難事件に挑む。

『ステラ 黒い捜査ファイル』シーズン1〜2

12月27日(金)配信スタート



真実を暴くためなら強引な手段も厭わない若くてタフな孤高の弁護士ステラ。首相補佐官を殺害した罪で逮捕された容疑者の弁護を引き受けたのをきっかけに、彼女は国家レベルのスキャンダルと対峙することになる。人口わずか33万人のアイスランドにおいて初週15万回超の視聴回数を記録するほど大ヒットしたクライムシリーズ。

『フォトグラファーは名探偵』

12月27日(金)配信スタート

個展開催を夢見るフォトグラファーが難事件を解決!? 田舎町で写真屋をしている主人公がカメラマンとしての視点から事件を解決する。

『フロム -閉ざされた街-』シーズン2【独占】

12月27日(金)配信スタート



ドライブ中のジム一家は、見知らぬ街に迷い込む。そこは、日没とともに”化け物“が現れ住民たちに襲い掛かる“閉ざされた街”だった…。『LOST』のマイケル役で知られる、ハロルド・ペリノー主演のSFホラー。

『赤毛探偵ルビー』

12月27日(金)配信スタート



テレビ情報番組の大人気リポーター・ルビーが、難事件の真相も独自リポート!? ちょっと弱気なイケメン刑事ジェイクが協力して事件の謎に挑む。

U-NEXTで2024年12月に配信予定の洋画

12月1日(日)

『SCRAPPER/スクラッパー』【独占】

『ストップ・メイキング・センス デジタルリマスター』

『π デジタルリマスター』

『ぼくの妻はシャルロット・ゲンズブール』

12月4日(水)

『カンフー・パンダ4 伝説のマスター降臨』

『トロールズ バンド★トゥゲザー』

12月6日(金)

『人間の境界』

12月8日(日)

『告白、あるいは完璧な弁護』

12月15日(日)

『午前4時にパリの夜は明ける』

12月16日(月)

『密輸 1970』【先行レンタル独占】

12月18日(水)

『トランスフォーマー/ONE』

12月20日(金)

『陪審員2番』【独占】

『フェラーリ』

『リンダはチキンがたべたい!』

12月22日(日)

『CLOSE/クロース』

