£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤¬Íò¡¦ÂçÌîÃÒ¤á¤°¤ë¥Ç¥Þ¤òÌÀ³ÎÈÝÄê¡¡°¼ÁÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤¬£³£°Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Íò¡¦ÂçÌîÃÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅö¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÌîÃÒ¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÂçÌî¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÂáÊá¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤Îµ»ö¡¦Åê¹Æ¤Î»ö¼Â¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î°¼Á¤Êµ»ö¤ä£Ó£Î£Ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£²£¸Æü¡¢°ìÉô¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÂçÌî¤ò¤á¤°¤ëàÂçËãµ¿ÏÇá¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤¬¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÂçÌî¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤Ï¡ÖÂçÌî¤¬ÂçËã¼èÄùË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂáÊá¤Î»ö¼Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼ÂÌµº¬¤Îµ»ö¤äÅê¹Æ¤ÏÂçÌî¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤òÃø¤·¤¯Äã²¼¤µ¤»¤ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Îµõµ¶¤Îµ»ö¡¦Åê¹Æ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î°¼Á¤Êµ»ö¤äÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ëµõµ¶¤Îµ»ö¤ä£Ó£Î£ÓÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÈðëîÃæ½ýÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»ÍµÜÎ´»Ë»á¤â£²£¹Æü¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ç¥Þ¤äÈðëîÃæ½ý¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖËÜ¿Í¤â¡Øµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£