由薫の新曲「Feel Like This」が12月5日にデジタルリリースされる。同日よりNetflixにて独占配信スタートするアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1のエンディング主題歌に起用される同曲のライブクリップが公開となった。公開されたのは11月1日開催の<由薫 Live “After Sun”>での「Feel Like This」初パフォーマンスシーンを収録したものだ。同楽曲は、由薫がスウェーデンにて現地のクリエイターとコライトした全編英語詞の壮大なバラード。2025年3月には「Feel Like This」を含めて5曲を収録したEP『Wild Nights』のリリースも決定している。

◾︎デジタルシングル「Feel Like This」

2024年12月5日 配信開始

※アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part1 エンディング主題歌





◾︎アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』

▼INTRODUCTION

肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ完結編が動き出す。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数 1000 万部を超える傑作コミック『BEASTARS』(板垣巴留・秋田書店 「少年チャンピオン・コミックス」刊)。2019 年、日本屈指の CG アニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメは、国内外で高い評価を得ました。そんな人気作待望の完結編が、分割2クールにてNetflix独占配信決定。Part1は2024年12月5日配信開始予定。

▼STORY

【「BEASTARS FINAL SEASON」part1】

リズとの対決を経て自主退学を選択したレゴシは、コーポ伏獣での一人暮らしを開始。一方、青獣ビースターを辞退し卒業したルイは、父・オグマに向き合う決意を固める。キャンパスライフを謳歌するハルにも悩みは尽きず…。その頃、現役ビースター・ヤフヤは、殺獣に快楽を求める凶悪犯・メロンを追っていた。レゴシとメロン、交わるはずのなかった運命を結びつけたのは、レゴシの家族が秘めたある秘密だった…。

【「BEASTASR」第2期】

肉食獣であることを受け入れ、ハルのために強くなると誓ったレゴシ。平穏な学生生活を取り戻すものの、何かが欠けている。学園にルイの姿がないのだ。そんなある日、半年前に起きた『食殺事件』の犯人が野放しになっている事実を、改めて突きつけられる出来事がレゴシに起きる。愛するハル、ひいては草食獣の命を守るため、犯人を捕まえようと決意するレゴシだが…。その一方で、壊滅したはずのシシ組が、裏市で再び力をつけ始める。新たなボスを迎えた彼らは『新生シシ組』と名乗り、勢力拡大に乗り出していた。チェリートン学園と裏市、それぞれに残した因縁が絡み合い、やがてレゴシに試練が訪れる。果たしてレゴシは、『本当に大事なもの』を守り抜くことができるのか?

【「BEASTARS」第1期】

肉食獣と草食獣の共存する世界。食肉が重罪とされるなか、名門校・チェリートン学園で演劇部の生徒が食い殺される“食殺事件”が起きる。犯人は見つからず、不安に揺れる生徒たち。そんな中、演劇部では死んだ生徒の代役を巡っていさかいが起きる。次期『ビースター』候補とささやかれ、演劇部のカリスマ的存在であるアカシカのルイに、逆恨みをした肉食獣の部員が襲いかかったのだ。それを庇ったのは、照明係の二年生・レゴシ。『鋭い爪』や『大きな体』など、強そうな外見とは裏腹に、心優しく無口で不器用なオスのハイイロオオカミだ。だが、当のルイはそんなレゴシを偽善的で気に食わないと言い、強引に夜間練習の見張りに任命する。夜。誰もいない講堂裏の裏庭で、ひとり見張りをしていたレゴシの前に現れたのは──小さな白いドワーフウサギの女子生徒・ハル。その匂いを嗅いだ瞬間、レゴシの体を本能が駆け巡る。我を忘れて襲いかかり、気付いた時には、彼女を両腕に抱きすくめていた。腕の中で聞こえる鼓動が自分のものか、彼女のものかもわからない。しかしこのハルと、そして自分の本能との出会いが、静かで穏やかだったレゴシの人生を大きく変えていく。彼女へのこの感情は、恋なのか? それとも食欲なのか? オスとメス、肉食獣と草食獣。それぞれの痛み、そして強さや弱さに直面しながら、悩めるレゴシの青春がいま始まった──

▼STAFF

原作:板垣巴留『BEASTARS』(秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊)

監督:松見真一

脚本:樋口七海

制作:オレンジ

キャラクターデザイン:大津直・乘田拓茂

VFXアートディレクター:船田純平

CGディレクター:太田光希

美術監督:池田真依子

美術設定:多田周平

色彩設計:橋本賢

撮影監督:富崎杏奈

編集:植松淳一

音楽:神前暁(MONACA)

▼CAST

レゴシ:小林親弘

ハル:千本木彩花

ルイ:小野友樹

サグワン:玄田哲章

セブン:折笠富美子

スナガ:室元気

ジャック:榎木淳弥

ジュノ:種粼敦美

ピナ:梶裕貴

フリー:木村昴

ゴウヒン:大塚明夫

ヤフヤ:三木眞一郎

ゴーシャ:千葉繁

メロン:沖野晃司



▼エンディングテーマ

「Feel Like This」由薫

作詞 由薫

作曲 由薫・David Fremberg

編曲 David Fremberg

(Polydor Records)



▼配信情報

第1・2期:Netflixにて見放題独占配信中

ファイナルシーズン:分割2クールにてNetflix独占配信。Part1は2024年12月5日配信予定

・公式サイト:bst-animation.com

・公式Twitter:@bst_anime

■EP『Wild Nights』

2025年3月リリース予定

※詳細後日発表

■東名阪ツアー<YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”>



3月29日(土) 大阪・Live House ANIMA

open17:15 / start18:00

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400

3月30日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN'

open16:15 / start17:00

(問)サンデーフォークプロモーション名古屋 052-320-9100

4月17日(木) 東京・LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

▼チケット

・スタンディング:6,000円(税込)

・スタンディング / 特典(直筆サイン入りツアービジュアルカード)付き:7,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途要

※特典のお渡しは当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応はお受けできません。

枚数制限:お一人様各公演4枚まで

年齢制限]:未就学児童入場不可

※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります

【オフィシャル先行受付(抽選)】

受付:2024年11月21日(木)12:00〜12月1日(日)23:59

https://l-tike.com/yu-ka/

関連リンク

◆由薫 オフィシャルサイト

◆由薫 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆由薫 オフィシャルInstagram

◆由薫 オフィシャルTwitter

◆由薫 オフィシャルTikTok

さらに、同EPを引っ提げてのツアー<YU-KA Tour 2025 “Wild Nights”>が、3月29日(土)の大阪・Live House Animaを皮切りに、3月30日(日)に愛知・NAGOYA JAMMIN’、4月17日(木)に東京・LIQUIDROOMといった東名阪3ヶ所で開催される。由薫は本日11月30日19時から放送される日本テレビ系『BEST ARTIST 2024』に出演、TBS系金曜ドラマ『笑うマトリョーシカ』の主題歌「Sunshade」を披露することも決定している。