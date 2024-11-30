¡Ö¤Õ¤ï¤¡¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤£¡Á¡×ÃæÀîæÆ»Ò¡¢18ºÐ¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È&ÈëÏÃÈ¯·¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡Ö¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£18ºÐÅö»þ¤Î½é¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁ´¤¯Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸ 17ºÐ¡©¤Îº¢¤Ç¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤½¤ÎÊý¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤é¤·¤¤¡ª¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥óÍâÇ¯¤¯¤é¤¤¡© ¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¡ª¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²Î¤Ï²Î¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤ÌµÍý¡ª¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ê¡¢¡¢ ¤Ò¤¤¡ª Ì¤Íè¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤è!¡×¤È¡¢½é¡¹¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÃæÀî¤ÎÊì¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤éºÜ¤»¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤»¤Ë¼«Ê¬¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¿¤«¤éºÜ¤»¤Þ¤¹¡£ 17ºÐ¡¢¥ß¥¹¥Þ¥¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ ¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬ °ã¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¥ß¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏæÆ»Ò¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²¦ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹ ¤½¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤éÇä¤ì¤ë!¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÊý¤Ç¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ì¤¤À¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¿¥ï¥ì¥³¤Çµ×¡¹¤Ë¤ªÏÃ¤·½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ ´¶¼Õ¤Ç¤¹!¡×¡Ö2004Ç¯2·î¤À¤«¤é18ºÐ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Õ¤ï¤¡¡Á¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤£¡Á¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öº£¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£