¡Ú£Ð£Ï£Ç¡Ûºå¿À£Ê£ÆÃíÌÜÇÏ¤Î£±½µÁ°¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ê·ªÅìÈ¯¡Ë
¡¡¶¥ÇÏ¿·Ê¹¡ÖÇÏ¥µ¥Ö¥í¡¼¡×¤¬¸Ø¤ë£Ð£Ï£Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢±ö¼êÃÒÉ§¡Ê·ªÅì¡Ë¤ÈÌÚÂ¼Âó¿Í¡ÊÈþ±º¡Ë¤¬¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë£Ð£Ï£Ç¾ðÊó¡£ÅìÀ¾¤Î¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£³Æü¤ÎµþÅÔ£²ºÐ£Ó¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê²´¡¢ÃæÆâÅÄ¡Ë¤¬£Ö¡£Ìµ½ý£³Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê£±£Æ¤«¤é¤Î²ÃÂ®¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼¡Áö¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤Ç¤Ï¼çÌò¤òÄ¥¤ëÂ¸ºß¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ïºå¿À£Ê£Æ¡Ê£±£²·î£¸Æü¡¦µþÅÔ¡¢¼Ç£±£¶£°£°£í¡Ë¤òÍ½Äê¤¹¤ëÍÎÏÇÏ£³Æ¬¤Î£±½µÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ä¥¨¥é¥ó¡ÊÌÆ¡¢ËÜÅÄ¡Ë¤«¤é¡££±½µÁ°¤Î£²£·Æü¤Ï·ªÅì£Ã£×¤ÇÎ½ÇÏ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ª¡¼¥í¥é¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Ìó£³ÇÏ¿ÈÀèÃå¡££¶£Æ£¸£´ÉÃ£·¡¼£³£·ÉÃ£µ¡¼£±£±ÉÃ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¡ÖÁ°¡¹Áö¤ÏÆ¨¤²¤ë·Á¤Ç£³Ãå¤È¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾½ç¤Ç¡¢¹Ô¤«¤»¤ì¤Ð¹Ô¤¯¤·¡¢¹µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹µ¤¨¤ë·Á¤ò¼è¤ì¤ëÇÏ¡£Á°Áö¤ÏÆ»°¤È¸·¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ÎÁ°Áö¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£º£²ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡Öµ÷Î¥¤ÏÀé»Í¤Ç¤âÀéÏ»¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£Á°Áö¤ÎÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ãæ´Ö¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡££Ç£±¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥ï¥¥¿¥Þ¥Ê¥ì¥¢¡ÊÌÆ¡¢¿ù»³²Â¡Ë¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹£µÃå¡£»Õ¤Ï¡Ö°ìÀï¤´¤È¤ËÇÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÀ®Ä¹Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¶µ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¶¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¹¶¤á¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¡£¡Ö¾å¤¬¤ê£³£Æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³ÀïÂ³¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¡£Á°Áö¤ÏÉÔÎÉÇÏ¾ì¤ÇÂç³°ÏÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Åç½Ù£Ê¤¬¡Ê¥Þ¥¤¥ëÀï¤Î¡Ëº£²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ç£±¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â£´£°£°Ëü¤ÎÃêÁªÂÐ¾Ý¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥µ¡ÊÌÆ¡¢µÈ²¬¡Ë¤ËÃíÌÜ¡£ÅÄÅè½õ¼ê¤Ï¡Ö½éÀï¤Ï¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Þ¤ÀÍ¾ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÆ¨¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Ê¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°Áö¸å¤ÏÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë½çÄ´¤ËÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï°ìµ¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿·ÇÏ¡Ý£Ç£±¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÇÏ¥µ¥Ö¥í¡¼·ªÅì»Ù¶É¡¦±ö¼ê¡Ë