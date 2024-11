◆ENHYPEN、八景島シーパラダイス満喫

【モデルプレス=2024/11/30】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第7回が、30日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.7】今回ENHYPENが訪れたのは、神奈川県・八景島シーパラダイス。水族館に訪れるのは久々ということで、無邪気にはしゃぐ自然体の姿は普段のステージでの姿とのギャップを感じられた。ペンギンの秘密に関するクイズに答えながら、個性溢れるペンギンのイラストを披露したり、NI-KI(ニキ)がJAY(ジェイ)風のペンギンを描いたりと、キャラクター化を目指して本気でイラストを描くとさらにメンバーそれぞれのユーモアとセンスが溢れ、大いに盛り上がった。

続いてふれあいゾーンでコツメカワウソと記念撮影するという貴重な体験をすることに。最初に撮影したJAY(ジェイ)、JAKE(ジェイク)、SUNGHOON(ソンフン)の3人はユニット名を「僕たちは友達」と名付け、カワウソを含めて仲の良さをアピール。JUNGWON(ジョンウォン)、HEESEUNG(ヒスン)はユニット名を「本当のカワウソはHEESEUNG」と命名。JUNGWONはHEESEUNGを「カワウソみたいに可愛い」と説明した。最後にSUNOO(ソヌ)、NI-KI、おぎやはぎ・小木博明は小木の姿がカワウソのようだったので「ダブルカワウソ」をユニット名にするなど、可愛い動物とのふれあいを通してENHYPENの可愛さを垣間見ることができる企画となった。さらに先週の放送に続き、レトロかっこいい企画でSUNGHOONとSUNOOがレトロな居酒屋に潜入。ダジャレを連発する店主と話しながら、日本語のダジャレを理解しようと学んだり、「これもダジャレですか?」と知っている日本語を使って質問したりと盛り上がった。名物のわさび飯はとても辛かったようで、それぞれの反応も見どころとなった。JAYは「水族館に今まであまり行ったことがなかったので、新鮮な経験でした!」、SUNOOは「子どもの頃以来、水族館に行ったことがなかったのですが、子どもの頃のことを思い出して、今度休日にもう一度行ってみたくなりました」と八景島シーパラダイスでのロケがリフレッシュの機会になったよう。JUNGWONは「水族館に家族で来ている方がすごく多かったと思うのですが、赤ちゃんたちが手をたくさん振ってくれてとても可愛かったし、幼い頃家族旅行にたくさん行ったことを思い出したりもして、良かったです」と来場者との交流を振り返った。また居酒屋でのロケを終えたSUNGHOONは「職人の雰囲気がありましたし、わさびは普段からよく食べているのに、たくさんのわさびを一緒に食べたせいかご飯がとても辛くて!次にまた行く機会があれば、適度にわさびを付けて食べてみようと思います(笑)。 それでもとてもおいしかったです!」と笑顔を見せた。ENHYPENの7人が"かっこいい"の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな"かっこいい"に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックした。