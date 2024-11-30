¶áµ¦¡¡12·î¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÌÀÆü1Æü¤ÏÃæÉô¤ÈÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£Ìë¤ÏÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü12·î1Æü(Æü)¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ìë(30ÆüÌë)¡¡ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÏÀ²¤ì¡¡Ìë¤Î¹ÈÍÕ¼í¤ê¤â»±¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£Æü30Æü(ÅÚ)¤ÎÌë¤ÏÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤±è´ß¤ä¼¢²ì¸©¤Î¸ÐËÌ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü1Æü¡¡À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¡¡É÷¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤êÆüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦
ÌÀÆü12·î1Æü(Æü)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤±è´ß¤ä¸ÐËÌ¤Î°ìÉô¤Ç¼å¤¤±«¤Î»Ä¤ë½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µþºå¿À¼þÊÕ¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ê¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É÷¤â¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçºå¾ë¸ø±à¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀä¹¥¤Î¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2Æü(·î)¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç¼å¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£