¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Ç¥è¥ó¥°¤é¼çÎÏ£³¿Í¤ÎÊü½Ð¤ò¸¡Æ¤¡Ö·ÐºÑÅª¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¡¡Áí³Û£²£³£·²¯±ß
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Íè²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼çÎÏ£³¿Í¤ÎÊü½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£É£Ã£È£Á£Ê£Å£Ó¡¦£Î£Å£Ô¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½£Í£Æ¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¥è¥ó¥°¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Æ£×¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¡¢£Æ£×¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤¬Êü½Ð¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯Åª¥Ë¡¼¥º¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍý»ö²ñ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ°¸å¤ò¼¨¤¹·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥è¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢£Æ¥È¡¼¥ì¥¹¤Ï¡Ö²ÃÆþ°ÊÍè¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ë¤«¤ó¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Î¤¢¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Á¡¼¥à³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤Î²ÝÂê¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÆÊÔ¤ÏÉÔ²ÄÈò¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡££³¿Í¤òÇäµÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£³£·²¯±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£