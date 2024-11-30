¡Ö¤¢¤ÎÁûÆ°¤¬¤Þ¤¿¡Ä¡×¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¥®¥Í¥¹µÏ¿¹¹¿·¤â¥Õ¥¸¤Î¿Íµ¤£²Âç¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬à·üÇ°¤¹¤ë¤³¤Èá
£²²óÌÜ¤Î¥®¥Í¥¹¹¹¿·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤È²ÃÆ£¤ß¤É¤ê
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¤Î¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ËÙ°¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢11·î18Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò25Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù°Ê³°¤Ë¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Î¥ß¥¤¡¢¡Ø¿·¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº¡Ù¤ÎQÂÀÏºÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿£±¿Í¡¢¾¼ÏÂ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÙ¤µ¤ó°ìÂå¸Â¤ê¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¤ÏÊüÁ÷Ãæ¡¢¤â¤·¤¯¤Ïº£¸å¿·ºî¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¶É¤Ç¸½ºßÊü±ÇÃæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¸½¾ì¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¤Î¥¢¥Ë¥áÉôÌç´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÀèÆü¡¢¥Õ¥¸¤Î¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤¬£²¤Ä¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÄ®»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¸¶ºî¡£1969Ç¯10·î£µÆü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë¡ÖºÇ¤âÄ¹¤¯Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ç19Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò£µÇ¯¹¹¿·¡£º£Ç¯¡¢¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò£µÇ¯¹¹¿·¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥Õ¥°ÅÄ¥µ¥¶¥¨¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿À¼Í¥¤Î²ÃÆ£¤ß¤É¤ê¡Ê85¡Ë¤â¡¢¼«¿È¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë¡ÖÆ±°ì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÇ¤âÄ¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿À¼Í¥¡Ê½÷À¡Ë¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÇÀ¼Í¥¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤±¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢°ëÌî²È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤Ï¥Þ¥¹¥ª¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢¥ï¥«¥áÌò¤Ï£³ÂåÌÜ¡¢¥¿¥é¥ª¡¢ÇÈÊ¿¡¢¥Õ¥Í¤¬£²ÂåÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ç17Ç¯½©¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Åì¼Ç¤¬¶ÈÀÓ¤Î°²½¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ç¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëà¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈá¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤Î¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Ï·ÑÂ³¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¸òÂå¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¥Õ¥¸¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ëÌîÂô²í»Ò¡Ê88¡Ë¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ·òºß¤À¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å·ÑÀ¼Í¥Áª¤Ó¤ÎÂçÊÑ¤µ
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ç05Ç¯£´·î´ü¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Î¤ÓÂÀ¡¢¤·¤º¤«¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¡¢¥¹¥ÍÉ×¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Ä¤È¤á¤¿£µ¿Í¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤Î¤¦¤Á¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯90¡Ë¤é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢¤·¤º¤«Ìò¤ÎÌîÂ¼Æ»»Ò¡Ê86¡Ë¤Î¤ß¤¬Â¸Ì¿¤À¡£
¡Ö¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Â¾¶É¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤Û¤É¤ÎÄ¹¼÷¥¢¥Ë¥á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¶É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤â¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤â¡¢¥¥ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼¡À¤Âå¤ÎÀ¼Í¥¤¿¤Á¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£Ç¯£³·î¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤ë»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿TARAKO¤µ¤ó¤¬63ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢µÞ¤¤ç¸åÇ¤Áª¤Ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ÏÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç»Å»ö¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤Ç¡Ç19Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥ªÌò¤¬Áý²¬¹°¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¤«¤éÅÄÃæ½¨¹¬¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢À¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TARAKO¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¤Áª¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë²¿½µ´Ö¤«ÈÖÁÈ¤ÏºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ëº£Ç¯£´·î¤ËÊ£¿ô²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆµÆÃÓ¤³¤³¤í¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ë·èÄê¡£º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¤Þ¤ë»ÒÌò¤È¤·¤ÆÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»þ´ÖÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀè¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥Æþ¤ìÂØ¤¨¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËºÇ¤â¹ç¤¦À¼¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£590¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÖÀ¼¡×¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¯¡£