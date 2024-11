ウェストハム・ユナイテッドは新たなストライカー獲得に動いている。



『Football Transfers』によると、ウェストハムは今冬の移籍市場で29歳FWジョバンニ・シメオネを獲得するためにナポリと接触したという。



アトレティコ・マドリードを指揮するディエゴ・シメオネ監督の息子である29歳のジョバンニ・シメオネ。2022年8月にヴェローナからのレンタル移籍でナポリに加入した同選手はその翌年の2023年7月には完全移籍でナポリに移籍。同クラブではここまで公式戦通算83試合に出場し、13ゴールを記録。21-22シーズンにはヴェローナでリーグ戦17ゴールを挙げるなど一気にその名を世界に馳せていた。





