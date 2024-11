●「復讐したい」「見返したい」ではなく「楽しい」を大事にNetflixシリーズ『極悪女王』でダンプ松本役を熱演し、大きな話題を呼んだお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが、映画『ビーキーパー』(2025年1月3日公開)で日本語吹き替え声優を務めた。12月に拠点をアメリカに移し、ハリウッドスターを目指すと宣言しているゆりやんにインタビュー。本作にまつわる話を聞くとともに、仕事に対する思いや、海外進出を間近に控えた今の気持ちを語ってもらった。

本作は、組織的詐欺集団に全財産をだまし取られた恩人の復讐のため、そして世界の秩序を守るため、 “ビーキーパー(養蜂家)”が立ち上がり死の果てまで追いかける痛快リベンジアクション。ゆりやんは、主人公の養蜂家アダム・クレイ(ジェイソン・ステイサム)が過去に所属していた特殊工作員組織“ビーキーパー”の一員であり、クレイの後任を任された凄腕の持ち主アニセット(メーガン・レイ)の吹き替えを担当した。――『ビーキーパー』への参加が決まった時のお気持ちをお聞かせください。うれしかったです! まず作品を見させてもらったんですけど、「アニセットこの人や! 最高!」と思いました。とても重要な役で。――作品の魅力はどのように感じましたか?もう面白すぎて! やりすぎて笑っちゃいました。よくこんなリベンジ方法を思いつくなと。――アニセットを演じる際に意識したことを教えてください。ピンクの服でかわいい感じかなと思ったんですけど、監督が「ドスの利いた感じでお願いします」とおっしゃっていたので、そこを意識してやったらめっちゃ楽しかったです。――アニセットとご自身の共通点や共感したポイントを教えてください。アニセットの内面的なところは想像でしかないんですけど、おしゃれでかわいくて、きっと仕事に誇り持っているんだろうなというところはすごく尊敬していますし、こうなりたいなと思います。職種は違いますけど。――本作への参加はご自身にとってどんな経験になったと思いますか?本当に大きな大きな……海外に行った時に一つの名刺としてアピールできるものが増えてうれしいです。――本作は復讐劇ですが、ゆりやんさんは悲しみや怒りなどをエネルギーに変えて奮起したような経験はありますか?私はずっと常に「復讐したい」「見返したい」という気持ちでやってきたんですけど、最近友達から「そういうのはもう終わりにしよう」「平和にいこう」と言われて、確かになと思ったんです。――最近まで「復讐したい」「見返したい」という思いがあったということですが、それが芸人として頑張っていくエネルギーに?そうですね。私は学生時代に仲間に入れなかったので、有名になって「友達やったよね」と言ってくるようにしてやろうとか、お笑いを始めてからも、みんなに言われたことやつらかった経験を思い出して、見返してやろうという気持ちをずっと持っていました。――特に見返してやろうとエネルギーになったエピソードを教えてください。賞レースもそうですが、忘れられないのが……まだ大阪に住んでいた芸歴2〜3年目頃に、東京に呼んでもらうことが増えて、マネージャーと大阪から東京に行って「一緒に頑張ろう」みたいな感じでやっていたんですけど、東京のスタジオで収録があった時に、みんなタクシーチケットをもらって帰っていたのに、私はもらえず、マネージャーと駅まで歩いたんです。それが悔しくて、「タクシー乗って帰れるように頑張ろう!」と思いました。――そういった悔しさをバネにされていたけれど、友達の言葉で変化があったと。ハワイに住んでいる友達で、ハワイから帰ってこられていた時に会って話をしていたら、「復讐はもういいんじゃない!? 終わりにしよう!」とハワイのハッピーオーラみたいな感じで言ってくれて、もういいかなって。――すんなりと友達の言葉を受け入れられたのは、今の状況にご自身が満足できているというのもあるのでしょうか。そういうわけではなく、ここから先に行くためには、自分の気持ちを変えないといけないと思ったので。復讐で出せるバネはもう錆びた!――かっこいいフレーズですね(笑)復讐に使いしバネ錆びにし(笑)――今後はどんな感情が原動力になりそうですか?楽しさですね。楽しいという感情で動いた方が気持ちも楽な気がするので、今後は楽しいを大事にしていこうと思います。●「すごすぎても、しょうもなすぎても、全部お笑いになる」――10年以上活動されていますが、今のお仕事に対する思いもお聞かせください。あんまり深く考えてなくて、楽しい仕事をさせてもらってありがたいなという感じです。「こういう仕事をいただきました」と教えてもらったら、「やったー! 仕事もらえたんだ」とすごくうれしくなりますが、余韻に浸る時間はめっちゃ短くて、「ほかに何かない!?」って聞きたくなるんです。次から次に生きていきたくて、「早く早く!」「次!」って。――お仕事に対する意欲がすごいですね。ずっと欲望が尽きなくて。欲深い人間なんです(笑)――今、欲しいものは?キティちゃんの50周年の年なので、とにかく家の中をキティちゃんで埋め尽くしたいです。好きすぎて。仕事に関しては、全部ください! という感じです。――芸人としてのお仕事のみならず、女優業、さらに監督業など、幅広く活躍していきたいとのことですが、お笑いにおいては今後どうなっていきたいと考えていますか?お笑いは生きているだけでいいんです。生きているだけでお笑いになると思っているので。ハリウッドスターになれたら、すごすぎてお笑いじゃないですか。アカデミー賞を取れたら、それもすごすぎてお笑いになる。だから、すごすぎるところに行きたいです。しょうもなすぎても笑えますし、とにかく全部お笑いになればいいと思っています。――2024年も終盤になってきましたが、今年はご自身にとってどんな年になっていますか?Jumping up to the world! 世界に向けて大きな一歩を踏み出す一年です!――ダンプ松本さんを演じた『極悪女王』が大ヒットし大きな話題に。ありがたいです。歩いていたら皆さん『極悪女王』のことを言ってくれてうれしかったです。――改めて『極悪女王』はご自身にとってどんな経験になりましたか?もう本当にすべてが変わりました。全部としか言いようがないんですけど、出会った人もそうですし、見ていただいた皆さんとの出会いもそうですし、自分が売れたいとか関係なく、この作品がなかったら全然違う生活をしていただろうなと、この作品に出て本当によかったと思わせてくれたありがたい作品です。――先ほど、これからは復讐ではなく楽しさを大事にしていくというお話がありましたが、『極悪女王』も気持ちを切り替えられた一つのきっかけになったのでしょうか。そうですね。ありがとうという感じで、感謝やうれしいという気持ちが増しました。●ハリウッドスター目指しアメリカへ「絶対何か変わると…」――ハリウッドスターになるという目標を掲げられていますが、『ビーキーパー』に参加したことで、海外に対する思いは増しましたか?洋画の声をやらせてもらうことは夢の一個で、これまでも何回かやらせてもらったことはありますが、本当にうれしかったですし、憧れている洋画に参加させてもらえて楽しかったです。今日はアニセットの髪型にできるだけ寄せて、服も近いものを選んだんですけど、アニセットの髪型にもぜひ注目してください。三つ編みをやる人が増えたらうれしいです。――本作の公開は来年の1月3日なので、その時にはもうアメリカ生活がスタートしていますね。おそらくそうです。年内に行く予定なので。――新たなステージが始まる2025年はどんな年にしたいですか?皆さんハリウッドでお会いしましょう! こうしたいというのは特になく、とにかくハリウッドスターになりたいというだけです。ただ、日本でもそうだったように、一気にバンバンとは……うまいこと行きたいですけど、うまいこと行かなくても、それはそれで楽しもうと思います。――海外での活躍を楽しみにしているファンの皆さんへメッセージをお願いします。「悩むこともあると思いますが、どうしようとか大丈夫かなとか言わずに、とにかくやってみたらどうですか!?」とメッセージを送りたいです。とにかくやってみる。私も、アメリカに行くけど、すでに何か仕事が決まっているわけではなく、とにかく行きます。なぜなら、やりたいから。それだけでいいと思うんです。やってみたら絶対何か変わると思って行くので。悩んでいる時間がもったいない!――自分がやりたいという思いに正直に動くことが大切だと。人によると思いますが、私はそうなので、皆さんも何か一歩踏み出すきっかけになればうれしい限りです。■ゆりやんレトリィバァ1990年11月1日生まれ、奈良県出身。2012年、関西大学4年生のときに、NSC(吉本総合芸能学院)大阪校の35期生として入学し、翌年首席で卒業。2017年に「第47回NHK上方漫才コンテスト」で女性ピン芸人初の優勝を果たし、同年、第1回『女芸人No.1決定戦 THE W』でも優勝。2019年にはアメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』に出場し、米国旗柄の水着を着て手首を回すダンスで世界から注目される。『R-1グランプリ2021』では初優勝。2023年にはラッパーとしてもデビュー。今年はダンプ松本役を演じたNetflixシリーズ『極悪女王』が大ヒットし、大きな注目を集めた。12月に拠点をアメリカに移し、ハリウッドスターを目指すと宣言している。配給:クロックワークス (C)2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.