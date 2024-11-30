福岡vs浦和 スタメン発表
[11.30 J1第37節](ベススタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 19 亀川諒史
DF 44 森山公弥
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 20 佐藤瑶大
DF 88 長沼洋一
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 38 前田直輝
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 31 吉田舜
DF 4 石原広教
DF 23 井上黎生人
MF 19 本間至恩
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 19 亀川諒史
DF 44 森山公弥
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[浦和レッズ]
先発
GK 16 牲川歩見
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 20 佐藤瑶大
DF 88 長沼洋一
MF 8 小泉佳穂
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 38 前田直輝
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 31 吉田舜
DF 4 石原広教
DF 23 井上黎生人
MF 19 本間至恩
MF 47 武田英寿
FW 30 興梠慎三
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ