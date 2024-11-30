[11.30 J1第37節](ベススタ)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 7 金森健志

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

控え

GK 41 坂田大樹

DF 19 亀川諒史

DF 44 森山公弥

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 27 佐藤凌我

監督

長谷部茂利

[浦和レッズ]

先発

GK 16 牲川歩見

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 20 佐藤瑶大

DF 88 長沼洋一

MF 8 小泉佳穂

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 38 前田直輝

MF 78 原口元気

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 31 吉田舜

DF 4 石原広教

DF 23 井上黎生人

MF 19 本間至恩

MF 47 武田英寿

FW 30 興梠慎三

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ