ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、あたたかみのあるカラーでインテリアにも馴染みやすい、ディズニーデザイン「雪遊び柄のプリントラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「雪遊び柄のプリントラグ」チップ&デール

サイズと価格:【約130×190】9,900円(税込)、【約190×190】12,900円(税込)

※別途、約130×190は1,490円(税込)、約190×190は2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

品質:ポリエステル100%(裏面:不織布)

パイル長:約3mm

床暖房・ホットカーペット対応

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのプリントラグ。

雪だるまを作ったり、スキーやスケートをしたり、一面に雪遊びを楽しむ「チップ」と「デール」のアートがあしらわれています!

お揃いの帽子とマフラーを身につけている姿にもほっこり。

全体的にあたたかみのあるカラーを使用しているのもポイント。

雪が積もっているお家や木、それから雪の結晶のアートもアクセントに。

毛足の短いパイルを使用しているのでお掃除がしやすいのも魅力的です。

ホコリやゴミが入りにくく、毛足が長いラグに比べてへたりにくいのも◎

床暖房とホットカーペットにも対応。

寒くなってきても、ラグを敷き替えずに使えます。

ゴロゴロしても快適!

あたたかみのあるカラーでインテリアにも馴染みやすい、ディズニーデザイン「雪遊び柄のプリントラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

