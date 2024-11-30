バーチャル・シンガーのマスコット！セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ」
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」を紹介します！
セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286
designed by 三月八日
投入時期：2024年11月より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
人気ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが続々登場！
2024年11月は、かわいいコラボ衣装を着た「バーチャル・シンガー」たちのマスコットがラインナップされます。
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”Vol.1
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286
designed by 三月八日
投入時期：2024年11月15日より順次
種類：全3種（初音ミク、MEIKO、KAITO）
「プロジェクトセカイ」×「サンリオキャラクターズ」の「バーチャル・シンガー」のコラボマスコット第1弾！
人気の「バーチャル・シンガー」から「初音ミク」「MEIKO」「KAITO」が登場です。
「初音ミク」は、白い耳と赤いリボンがかわいい「ハローキティ」とのコラボ衣装に身を包んでいます。
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286
designed by 三月八日
「ニャニィニュニェニョン」の「ニェ」のフリルたっぷりなコラボ衣装を着た「MEIKO」は、後ろ姿もキュートです☆
「あひるのペックル」とコラボした「KAITO」は、ウィンクする姿がデザインされています。
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”Vol.2
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286
designed by 三月八日
投入時期：2024年11月22日より順次
種類：全3種（鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ）
「サンリオキャラクターズ」とのコラボ衣装に身を包んだ「バーチャル・シンガー」のマスコット。
第2弾は「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」がラインナップされます。
「鏡音リン」と「鏡音レン」は「リトルツインスターズ」のゆめかわいい衣装です☆
「マイスウィートピアノ」のシックなワンピースを着た「巡音ルカ」も魅力的。
© SEGA/© CP/© CFM
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286
designed by 三月八日
「鏡音レン」の特徴的なヘアスタイルもしっかり再現されています！
「サンリオキャラクターズ」とのコラボ衣装がかわいい、「初音ミク」など「バーチャル・シンガー」たちのマスコット。
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」は、2024年11月より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post バーチャル・シンガーのマスコット！セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ」 appeared first on Dtimes.