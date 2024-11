ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」を紹介します!

セガプライズ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」

© SEGA/© CP/© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654286

designed by 三月八日

投入時期:2024年11月より順次

サイズ:全長約5×5×10cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

人気ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが続々登場!

2024年11月は、かわいいコラボ衣装を着た「バーチャル・シンガー」たちのマスコットがラインナップされます。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”Vol.1

投入時期:2024年11月15日より順次

種類:全3種(初音ミク、MEIKO、KAITO)

「プロジェクトセカイ」×「サンリオキャラクターズ」の「バーチャル・シンガー」のコラボマスコット第1弾!

人気の「バーチャル・シンガー」から「初音ミク」「MEIKO」「KAITO」が登場です。

「初音ミク」は、白い耳と赤いリボンがかわいい「ハローキティ」とのコラボ衣装に身を包んでいます。

「ニャニィニュニェニョン」の「ニェ」のフリルたっぷりなコラボ衣装を着た「MEIKO」は、後ろ姿もキュートです☆

「あひるのペックル」とコラボした「KAITO」は、ウィンクする姿がデザインされています。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”Vol.2

投入時期:2024年11月22日より順次

種類:全3種(鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ)

「サンリオキャラクターズ」とのコラボ衣装に身を包んだ「バーチャル・シンガー」のマスコット。

第2弾は「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」がラインナップされます。

「鏡音リン」と「鏡音レン」は「リトルツインスターズ」のゆめかわいい衣装です☆

「マイスウィートピアノ」のシックなワンピースを着た「巡音ルカ」も魅力的。

「鏡音レン」の特徴的なヘアスタイルもしっかり再現されています!

「サンリオキャラクターズ」とのコラボ衣装がかわいい、「初音ミク」など「バーチャル・シンガー」たちのマスコット。

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ ふわぷち マスコット“バーチャル・シンガー”」は、2024年11月より、全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

