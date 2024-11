セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ティンカー・ベル”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ティンカー・ベル”

登場時期:2024年11月15日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

1953年のアニメーション作品公開以来、世界中で人気のディズニー作品『ピーター・パン』

そんな『ピーター・パン』の人気キャラクター「ティンカー・ベル」のぬいぐるみが、セガプライズに登場します。

ぱっちりとした目元、ほんのりピンク色に染まった頬がかわいい姿。

妖精の羽やグリーンのドレス姿も、しっかり再現されています☆

お部屋に飾るのはもちろん、「ティンカー・ベル」が好きなお友だちへのプレゼントにもおすすめ。

存在感ある大きさで、お部屋のアクセントにもなってくれる存在です!

『ピーター・パン』の人気キャラクター「ティンカー・ベル」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『ピーター・パン』 Lぬいぐるみ “ティンカー・ベル”は、2024年11月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 妖精ティンカー・ベルのぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー『ピーター・パン』グッズ appeared first on Dtimes.