Image: Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

現在、ウエスタンデジタルの大容量8TBハードディスクが過去最安の15,580円やシリコンパワーの内蔵M.2 SSDなど、PC周辺機器のストレージがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年11月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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ウエスタンデジタルのHDDが今なら20%オフでお得に買えるチャンス！

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【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5インチ SATA 5640rpm キャッシュ256MB PC メーカー保証2年 WD80EAAZ-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 15,580円 （22%オフ） Amazonで購入する PR PR

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シリコンパワーやHPのSSDもお買い得商品が多数、最大47%オフも！

シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP001TBP34A60M28 ブラック 7,780円 （47%オフ） Amazonで購入する PR PR

SP Silicon Power シリコンパワー SSD 2TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP002TBP34A60M28 14,980円 （37%オフ） Amazonで購入する PR PR

Lexar SSD PCIe Gen4x4 M.2 NVMe 2280 グラフェン放熱シート搭載 PS5動作確認済み R:7400MB/s W:6500MB/s NM790 高耐久3D NAND 国内正規品 メーカー5年保証 1TB 12,500円 （21%オフ） Amazonで購入する PR PR

Lexar SSD PCIe Gen4x4 M.2 NVMe 2280 グラフェン放熱シート搭載 PS5動作確認済み R:7400MB/s W:6500MB/s NM790 高耐久3D NAND 国内正規品 メーカー5年保証 4TB 33,830円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

HP FX700 1TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7200MB/s (R:7200MB/s、W:6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5動作確認済み メーカー5年保証 8U2N3AA#UUF 11,033円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

HP FX700 2TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7200MB/s (R:7200MB/s、W:6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5動作確認済み メーカー5年保証 8U2N5AA#UUF 16,983円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

HP FX700 4TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7200MB/s (R:7200MB/s、W:6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5動作確認済み メーカー5年保証 8U2N7AA#UUF 33,983円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

シリコンパワー 1TB NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 2230 SSD R/W 5,000/3,200 MB/s Steam Deck対応 UD90 2230 SP01KGBP44UD9007 12,480円 （7%オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazonブラックフライデー｣