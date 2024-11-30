【過去最安】8TBで1.6万円切りました。どれだけあっても困らないストレージは衝動買いでOK #Amazonブラックフライデー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。
現在、ウエスタンデジタルの大容量8TBハードディスクが過去最安の15,580円やシリコンパワーの内蔵M.2 SSDなど、PC周辺機器のストレージがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年11月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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HP FX700 4TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe Gen4×4 最大読込：7200MB/s (R:7200MB/s、W:6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 PS5動作確認済み メーカー5年保証 8U2N7AA#UUF
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Source:｢Amazonブラックフライデー｣