現地時間の2024年11月28日10時46分、イギリスのiPhoneユーザーが「Severe Weather(悪天候)」という警報通知を受け取りました。通知の詳細は以下の通りで、「Severe High Temperatures Warnings(猛烈な高温注意報)」となっており、詳細説明欄には「WSIDなしのテスト警告Y。詳細はhttps://metoffice.gov.uk/weather/warnings-and-advice/uk-warnings」と記されています。詳細説明欄に記されているURLは、イギリス気象庁が公開している気象警報を掲載するページです。この通知を受け取ったXユーザーの@hiimxyzさんは、「気温が高い?本当に?」と記し、当日の気温が4度であることを示すスクリーンショットを投稿しました。別のXユーザーである@futureseeingさんは、「犬をいつ連れ出すか決めるために天気予報を調べたところ、外の気温は5度で、厳しい気象警報が出ていることがわかりました。『猛烈な高温注意報』英国気象庁より。小雨は10分ほどで止んだので、Tシャツのまま出かけました」と投稿しています。BBCの報道によると、警報はイギリス気象庁が発信したものと記載されていますが、Appleデバイスを含むさまざまなデバイスに気象警報を送信する気象アグリゲーターを介して発信されたもので、本来は一般ユーザーのiPhoneに通知が飛ぶ予定ではなかった模様。このテストでエラーが発生した理由について、BBCは「集計処理中に発生したものと考えられます」と報じています。なお、イギリス気象庁の広報担当者は「一部のウェブサイトやアプリで試験的な気象警報が表示されている問題を認識しています」「当社はパートナーと協力して、これらのテスト警告が削除されるように取り組んでおり、これにより不便をおかけしたことをお詫び申し上げます」とBBCに語りました。