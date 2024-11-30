ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜クアラルンプール〜シドニー線を11月29日に開設した。

イスタンブール発月・水・木・土曜、シドニー発火・木・金・日曜の週4往復を運航する。機材はビジネスクラス32席とエコノミークラス297席の計329席を配置した、エアバスA350-900型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が19時間15分、シドニー発が21時間35分。

最終的に直行便として運航することを見込んでいる。シドニーが位置するニューサウスウェールズ州には、15,000人以上のトルコ出身者が居住しているという。

オーストラリア路線の開設は、今年3月のメルボルン線に次いで2路線目。これにより、ターキッシュ・エアラインズは6大陸351都市にネットワークを拡大した。

■ダイヤ

TK174 イスタンブール（15：15）〜クアラルンプール（06：20+1／07：40+1）〜シドニー（18：30+1）／月・水・木・土

TK175 シドニー（20：40）〜クアラルンプール（01：55+1／03：55+1）〜イスタンブール（10：15+1）／火・木・金・日