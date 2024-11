佐野勇斗、金髪＆パジャマ姿でコミカルな演技を披露！ケイト・スペード ニューヨークのショートムービーに登場

ケイト・スペード ニューヨークの日本限定キャンペーン「Discover your joy」フィルムシリーズの第2弾として、俳優の佐野勇斗を主演に迎え、新アイコンバッグ「デコ」をフィーチャーし、ホリデーシーズンに大切な人にギフトを贈るJoy(喜び)を表現したショートムービー『To the one who brings you joy (Joyを もたらす大切な誰かへ)』が、ケイト・スペード ニューヨークのグローバルYouTubeチャンネル上で11月29日に公開された。

【写真】バッグの入った箱を大切そうに抱くお茶目な場面も

このショートフィルムは、10月に公開された山本舞香主演のショートフィルム第1弾に続くもので、シリーズは2025年2月に公開予定の第3弾で完結となる。

ケイト・スペード ニューヨークの新アイコンバッグとして、2024年秋コレクションに初登場した「デコ」は、クラフツマンシップとブランドのDNAが融合し、デザイン性と機能性を兼ね備えたハンドバッググループ。

ミニマルなデザインに「K」の文字をあしらった幾何学的なアール・デコ調の留め具が特徴の「デコ」コレクションは、今シーズンは、スタイリッシュでコンテンポラリーなフォルムに、レザーやスエード、ツイードのマテリアルを用い、洗練されたカラーパレットで展開されている。