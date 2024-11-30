浦和、ＦＷ興梠慎三がベンチ入り！ 小泉佳穂、前田直輝、原口元気らスタメン…アウェー福岡戦
◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 福岡―浦和（３０日・ベススタ）
アウェーで福岡と対戦する浦和の先発、ベンチ入りメンバーが発表された。
ＧＫ牲川歩見、ＤＦ佐藤瑶大、ＭＦ原口元気、前田直輝、小泉佳穂、ＦＷチアゴサンタナら直近の試合で出場機会が少なかった選手が先発に入った。また、今季で現役引退するＦＷ興梠慎三が７月６日の湘南戦以来、ＭＦ本間至恩が８月の鳥栖戦以来となるベンチ入りとなった。
スコルジャ監督が今季リーグ残り２戦へ「ベンチスタートが多かった選手にプレーする機会を与えるチャンス」と語っていた中、大幅にメンバーを変更して福岡戦に臨む。
◇浦和の先発メンバー
ＧＫ
１６ 牲川歩見
ＤＦ
１４ 関根貴大
２０ 佐藤瑶大
５ マリウス・ホイブラーテン
８８ 長沼洋一
ＭＦ
１３ 渡辺凌磨
２５ 安居海渡
３８ 前田直輝
８ 小泉佳穂
７８ 原口元気
ＦＷ
１２ チアゴサンタナ
◇浦和のベンチ入りメンバー
ＧＫ
３１ 吉田舜
ＤＦ
４ 石原広教
２３ 井上黎生人
ＭＦ
１９ 本間至恩
４７ 武田英寿
ＦＷ
３０ 興梠慎三
４１ 二田理央