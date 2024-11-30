¤Ï¤·¤ã¤®Èè¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿»ÒÇ¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÂº¤¹¤®¤ë¡Ø¿²Íî¤Á»Ñ¡Ù¤Ë¤â¤óÀä¤¹¤ë¿ÍÂ³½Ð¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È10Ëü2000ºÆÀ¸
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î»ÒÇ¡Ö¥ß¥É¡×¤¯¤ó¤ÎÀ¸¸å36ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¡£
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ß¥É¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï10Ëü1000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥ß¥É¥ê¥ó¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤«¤ÄÅ·¿¿à¥Ì¡²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤♡¡×¡Ö²¿»þ¤Þ¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¤¯¤óÀ®Ä¹Ãæ¡ª
¾¯¤·¤À¤±Ç¯¾å¤Î5·»Ëå¤È¡¢¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¶¦Æ±À¸³èÃæ¤ÎÀ¸¸å36ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÝ¸î»ÒÇ¤Î¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÁáÂ®¤ªÍ·¤Ó¥¿¥¤¥à¤Ë¡£¥Ýー¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ë¤ã¤ó¥×¥í¤ò¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥ß¥É¤¯¤ó
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Ë¤ã¤ó¥×¥í
¤³¤ÎÆü¡¢¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ýー¥ë¤ËÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª¤·¤«¤·ÅÐ¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤ë¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£¤«¤éÆü¡¹³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥ß¥É¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¤ì¤¿¤±¤É¡Ä
¥ß¥É¤¯¤ó¤Î¼ºÇÔ
Â³¤¤¤Æ¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥±ー¥¸¤Ø¡£2ÃÊÌÜ¤ËÅÐ¤í¤¦¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÅÐ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¥º¥ë¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥É¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¤¯¤ó¤òÎà¤¯¤ó¤¬°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
´èÄ¥¤ë¥ß¥É¤¯¤ó
¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿
Èá¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤ò¤·¤¿¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¡¢¥È¥Ü¥È¥Ü¤ÈÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê´é¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤ËÉï¤Ç¤Æ°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È°ì½Ö¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤ÈÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê´é¤Ë¡Ä
²Ä°¦¤¤»Ñ¤Ë¥¥å¥ó♡
¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¸å¤Ï¡Ä
¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®Èè¤ì¤¿¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥ª¥Í¥à¤Ë¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¤¯¤ó¤òÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤¬Éï¤Ç¤ë¤È¡¢¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Í¤ó¤Í¤·¤Æ¤Í
¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ê¤ªÊ¢¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆùµå¤ò¸«¤»¤¿¥Ø¥½Å·»Ñ¤¬¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥É¤¯¤ó¡£¾¯¤·¤¹¤ë¤È¡¢¹¹¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥ÉÁ´³«¤Î»Ñ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¿²»Ñ
´°Á´¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤Ê¥ß¥É¤¯¤ó
¤½¤Î¸å¡¢¤ªÃë¿²¤È¤ª¤ä¤Ä¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¥ß¥É¤¯¤ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¸µµ¤¤ËÍ·¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ø¤½Å·¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í～♡¡×¡ÖÍî¤Ã¤³¤Á¤Æ°Ö¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¤¯¤ë¥ß¥É¤¯¤ó¤Ë¤¤å¤ó¤Ç¤¹♡²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥ß¥É¥ê¥ó¤¹¤´ー¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¤È¤³¤Þ¤ÇÅÐ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥É¥ê¥ó°ì¸Ä¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í♡¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÂô»³Í·¤Ù¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤µ¤óÃ£¤¬¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥É¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿·Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤¿¤Þ°Ã¡×¤µ¤Þ
¼¹É®:¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸:¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£