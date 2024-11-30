¡Ú¤â¤¦°ìÉÊ¤Û¤·¤¤¤È¤¡Û¤Ë¤ó¤¸¤ó1ËÜ¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°½ÐÍè¤ë¡ªJAÁ´ÇÀ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¥â¥·¥ã¥â¥·¥ã¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×
¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤È¤â¤¦°ìÉÊÍß¤·¤¤¤±¤É»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zennoh_food¡Ë¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥µ¥é¥À¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿4Ëç¡Ûºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä¤Ò¤é¤Ò¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥µ¥é¥À
¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤Ë¡ªÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÏÂ¤¨¤ì¤Ð´°À®
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ú¤é¤Ú¤é¤Ò¤é¤Ò¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¿Ý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢º½Åü¤ÇÏÂ¤¨¤Æ¸ÕÜ¥¤ò¤Ñ¤é¤ê¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¥µ¥é¥À¡×¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¶Ñ°ì¤Ê¸ü¤µ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åê¹ÆÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦ºàÎÁ
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤ª¿Ý¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢º½Åü¡¢¸ÕÜ¥
¢¦ºî¤êÊý
¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÇö¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¢¤ª¿Ý¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§¤ªº½Åü¡á2¡§2¡§1¤ÇÏÂ¤¨¤ë¡£
£¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¾å¤«¤é¸ÕÜ¥¤ò¤Ñ¤é¤ê¤È¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¡¼¤³¤ì¥â¥·¥ã¥â¥·¥ã¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£Á´ÇÀ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¤¥±¤ë¤È»×¤¦¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡¡¸ø¼°X¡¿¤Ò¤é¤Ò¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥µ¥é¥À