Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢´ÔÎñ¡¦¿À¼èÇ¦¤ÏÅ·Î¶¸»°ìÏº¤È¤âÀï¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ä¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤âÄ¶±Û¡ª¡©
¡¡»²±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¿À¼èÇ¦¡Ê£¶£°¡Ë¡á£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¡á¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦¡Ö¿À¼èÇ¦´ÔÎñº×¤ê¡Á¿ÍÀ¸¤â¤¦£±ÅÙ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿¸þ¾¡Éé¡×¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¸å³Ú¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡È¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ë¡É°æ¾åµ®»Ò¡Ê£µ£µ¡Ë¤ä¡È¶Ë°¡É¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡Ê£µ£´¡Ë¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ä¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤«¤é£²£°Áª¼ê¤¬»²Àï¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¥À¥ó¥×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê£³£´¡Ë¤¬´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿½÷»Ò¥×¥íº×¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÔÎñ»ÅÍÍ¤ÎÀÖ¤È¶â¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¿À¼è¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÇßºéÍÚ¡Ê¥Ç¥£¥¢¥Ê¡Ë¡¢¿åÇÈ°½¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤ÇËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡Ê£Ô¡½£È£Å£Á£Ò£Ô£Ó¡Ë¡¢Ãæ¿¹²Ú»Ò¡Ê£Ð£Õ£Ò£Å¡½£Ê¡Ë¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Ä¥¤ê¼ê¡¢Íç¹Ê¤á¡¢ÏÆ¸Ç¤á¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤¬¡¢£±£±Ê¬£±£²ÉÃ¡¢Ãæ¿¹¤Ë²£Æþ¤ê¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¡¢Éé¤±¤Æ¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤âÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££¶£°ºÐ¡¢´ÔÎñ¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¾å¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ñ½°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï´ÔÎñº×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¼«¿È¤è¤ê¤â½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ð£Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¿À¼è¼ÒÄ¹Î¨¤¤¤ë£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¤¿°æ¾åµ®»Ò¡¢¼ã¼ê¤Î£Î£Ò£É¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£±£¸ºÐ¡¦¤Ò¤Ê¤¿ÇµºÌ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢¥¦¥Ê¥®¥µ¥ä¥«¡Ê¥¦¥Ê¥®¥«¥Ö¥¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¡Ê¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤éÂ¿ÃÄÂÎ¤«¤é¸ÄÀÇÉ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤À¡£Ìù²¼¤á¤°¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÅÏÊÕÃÒ»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥óÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¹¶·â¤ÇÅÏÊÕ¤òÎ®·ì¤µ¤»¡¢£µÊ¬£´£´ÉÃ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥×¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÂÎ¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢ÆÈ±é²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡£¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¸«¤¿¤«¡¢¤ª¤¤¡ª¡¡²¿²ó¤â¸«¤í¤è¡×¤È¸À¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¡¢¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¡¢ºØÆ£¹©¤Î¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×½Ð±é¿Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶áÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¡¢½µ´©»ï¤Ë¤Þ¤À½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥À¥ó¥×¤ÎÈà»á¡¢ºØÆ£¹©¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥À¥ó¥×¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤ªÁ°¡¢¥À¥ó¥×¤À¤Ê¡£Á°¤ÎÊý¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¤ªÁ°¡¢Âå¤ï¤ì¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¸¡Äê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤Î¿À¼è¿ÍÌ®¤Ç¥²¥¹¥È¤âÂ¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¤ÈÁá²µ½÷¸÷¤¬¡Ö£Ï£î£å¡¡£Î£é£ç£è£ô¡¡£Ã£á£ò£î£é£ö£á£ì¡×¡¢´ÔÎñÃç´Ö¤ÎÅèÂçÊå¤¬¡ÖÃË¤Î·®¾Ï¡×¡¢Æý¤¬¤ó¤«¤éÉü³è¤·¤¿¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤¬¡Ö£×£Ï£Î¡Ç£Ô¡¡£Â£Å¡¡£Ì£Ï£Î£Ç¡×¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÇ®¾§¡££Ó£È£Ï£×¡½£Ù£Á¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¡¢½÷»Ò¥×¥íÌ¡ÃÌ¤Î¤Þ¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ã¤¬¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ËÄï¡×¤òÌ¾¾è¤ë°½¾®Ï©¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¿À¼èÁü¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿À¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡É¡¢¡È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦ºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¡Ä¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤´Ö¤¬¸À¤¤½Ð¤¹Á°¤«¤é¤È¤Ã¤¯¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å·Î¶¤µ¤ó¤È¤âÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤Ã¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£¹£·£°Ç¯Âå¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¢¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼º´Æ£¡õ¥Þ¥¾åÅÄ¡Ë¡¢£¸£°Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡Ê¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡õÄ¹Í¿Àé¼ï¡Ë¡¢£¹£°Ç¯Âå¤Î£´ÃÄÂÎÂÐ¹³¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡ÊÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¡¢£Æ£Í£×¡¢£Ê£×£Ð¡¢£Ì£Ì£Ð£×¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë´ÔÎñº×¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¼ò°æ¡¡Î´Ç·¡Ë
¡¡¢¡¿À¼è¡¡Ç¦¡Ê¤«¤ó¤É¤ê¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë£±£¹£¶£´Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£µºÐ¤Ç½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢£¸£³Ç¯¤«¤é£¸£µÇ¯¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Áª¼ê¸¢£¶£¶¥¥íµé£³Ï¢ÇÆ¡££¸£´Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì¡££¸£¶Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÆþÃÄ¡££¹£²Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ò»¶¸å¡¢É÷´Ö¥ë¥ß¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È£Ì£Ì£Ð£×¤ò´úÍÈ¤²¡££°£°Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹¡¦Å·Î¶¸»°ìÏº¤È¥·¥ó¥°¥ëÂÐ·è¤·£Ë£ÏÉé¤±¡££°£´Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤â¡¢£°£¶Ç¯¤Ë·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¡££±£±Ç¯¤Ë£Ì£Ì£Ð£×¡½£Ø¤È²þ¾Î¡££±£·£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£