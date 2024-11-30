来週の【重要イベント】ISM製造業、景気動向指数、米雇用統計 (12月2日～8日) 来週の【重要イベント】ISM製造業、景気動向指数、米雇用統計 (12月2日～8日)



―――――――――――――――――――12月 2日 (月) ――

◆国内経済

★7-9月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・11月新車販売 (14:00)

・11月軽自動車販売 (14:00)

・現行の健康保険証の新規発行が停止

・臨時国会・衆参議院で代表質問（～4日）

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ11月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏11月製造業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏10月失業率 (19:00)

・米国11月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国11月ISM製造業景気指数 (3日0:00)

・米国10月建設支出 (3日0:00)

・米サイバーマンデー



―――――――――――――――――――12月 3日 (火) ――

◆国内経済

・11月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が11月国内ユニクロ売上推移速報を公表 (15:30頃)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国10月JOLTS求人件数 (4日0:00)

【海外決算】

[米]セールスフォース 、マーベル



―――――――――――――――――――12月 4日 (水) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ11月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏11月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏10月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国11月ADP雇用統計 (22:15)

・米国11月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国11月ISM非製造業景気指数 (5日0:00)

・米国10月製造業新規受注 (5日0:00)

・米国10月耐久財受注[確報値] (5日0:00)

・米国週間原油在庫 (5日0:30)

・パウエルFRB議長がニューヨークタイムズ主催の討議に参加 (5日3:45)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (5日4:00)

【海外決算】

[米]ダラーツリー

◆新規上場、市場変更 など

★ＴＭＨ <280A> ：東証Ｇ、福証Ｑ上場



―――――――――――――――――――12月 5日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月輸入車販売 (10:30)

・11月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・ドイツ10月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏10月小売売上高 (19:00)

★米国10月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

【海外決算】

[米]クローガー 、ルルレモン・アスレティカ 、HPエンタープライズ 、ダラージェネラル 、ドキュサイン



―――――――――――――――――――12月 6日 (金) ――

◆国内経済

・10月全世帯家計調査 (8:30)

・10月毎月勤労統計 (8:30)

★10月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ10月貿易収支 (16:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP[確報値] (19:00)

★米国11月雇用統計 (22:30)

・米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数 (7日0:00)

・米国10月消費者信用残高 (7日5:00)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

〇エッジテクノ <4268> [東証Ｇ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月 7日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――12月 8日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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