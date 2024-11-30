『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）の年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』が、12月27日に放送。出演アーティスト第1弾が公開された。

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同番組では、幕張メッセより生ライブを届ける。MCはタモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）が担当する。

今回出演が発表されたのは、AI、INI、aiko、あいみょん、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、ano、いきものがかり、Awich、aespa、XG、Omoinotake、Kis-My-Ft2、King & Prince、Creepy Nuts、こっちのけんと、Saucy Dog、櫻坂46、三代目 J SOUL BROTHERS、THE RAMPAGE、JAEJOONG（ジェジュン）、GENERATIONS、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、Da-iCE、東京スカパラダイスオーケストラ、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、NiziU、乃木坂46、Vaundy、Perfume、日向坂46、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、MY FIRST STORY×HYDE、マカロニえんぴつ、ME:I、三浦大知、MISAMO、Mrs. GREEN APPLE、ゆず、RIIZE、L'Arc～en～Cielの計49組。

（文＝リアルサウンド編集部）