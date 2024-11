渋谷で韓国発「EDITION DENMARK」のポップアップが初開催！かわいい雑貨やカフェ好きはチェックしてみて

韓国発・デンマークのライフスタイルキュレーションブランド「EDITION DENMARK(エディション デンマーク)」が、日本での展開を本格的にスタート。第1弾のポップアップイベントが、東京・渋谷「all day place shibuya」にて12月7日(土)から1週間限定で開催されます。デンマークのライフスタイルを楽しむ「EDITION DENMARK」「EDITION DENMARK」は、デンマーク出身のヨハン・フルスビアさんと、韓国出身でクリエイティブディレクターのイ・ジウンさんによって2018年に設立されたデンマークのライフスタイルキュレーションブランドです。

“デンマークの余裕をあなたのテーブルに”をテーマに、シンプルさや品質、持続可能性にこだわって作るオリジナルのティーポットやトートバックなどを展開。デンマークで人気のロースタリー「Coffee Collective(コーヒーコレクティブ)」のコーヒーや、国民的ティーブランド「A.C Perch’s Thehandel(エーシーパークス)」の紅茶なども取り扱っています。日本初のポップアップストアが渋谷で開催東京・渋谷で開催される、日本お披露目の第1弾イベント「EDITION DENMARK POPUP」には、シンプルでかわいいブランドオリジナルアイテムがラインナップ。日本でEDITION DENMARKのアイテムが直接購入できるのは、今回が初なのだといいます。さらに日本ローンチをお祝いして、人気カフェ「 ABOUT LIFE COFFEE BREWERS(アバウトライフコーヒーブリュワーズ) 」と、デンマーク発のクラフトビール「Mikkeller(ミッケラー)」もお目見えします。デンマーク発の人気ショップも大集合ポップアップのABOUT LIFE COFFEE BREWERSでは、デンマークの人気ロースタリー「Coffee Collective」のコーヒーや、デンマーク王室御用達「A.C Perch‘s Thehandel」の紅茶が楽しめる他、「Mikkeller Tokyo」とコラボしたポップアップ限定アイテムも販売される予定です。さらにポップアップのメニューは、デンマークのインテリアプロダクトブランド「HAY(ヘイ)」の『BARRO(バロ)』コレクションのプレートで提供されますよ。デンマークのライフスタイルを体感してみたい人は、ポップアップストアに足を運んでみてはいかがでしょう。また、日本では一部のアイテムのみ購入可能だったEDITION DENMARKのオンラインショップも12月7日(土)から全商品がゲットできるようになるので、ポップアップに行けない人もチェックしてみてくださいね。■「EDITION DENMARK POPUP in all day place shibuya」概要場所:東京都渋谷区渋谷1-17-1「all day place shibuya」1F期間:12月7日(土)〜13日(金)時間:ポップアップストア12:00〜18:00ABOUT LIFE COFFEE BREWERS 8:00〜18:00Mikkeller Kiosk / Bar 12:00〜0:00(金土は12:00〜0:30)EDITION DENMARK オンラインショップhttps://en.editiondenmark.com/ja-jp参照元:Edition Denmark Ltd. プレスリリース