30日午前9時52分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、石川県の七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、それに中能登町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□石川県

七尾市 輪島市 羽咋市

志賀町 中能登町

■震度2

□石川県

珠洲市 宝達志水町 穴水町

能登町 かほく市



□富山県

富山市 立山町 高岡市

氷見市 南砺市 射水市



□岐阜県

高山市 飛騨市

■震度1

□石川県

金沢市 小松市 加賀市

白山市 能美市 野々市市

津幡町 内灘町



□富山県

魚津市 滑川市 黒部市

舟橋村 上市町 入善町

富山朝日町 砺波市 小矢部市



□岐阜県

白川村



□新潟県

糸魚川市 上越市



□福井県

福井市 鯖江市 あわら市

福井坂井市 永平寺町 越前町



□長野県

木曽町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。