¥ì¥¹¥¿¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤Î½¢Ç¤·èÄê¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂàÃÄ¸å¤â¥×¥ì¥ß¥¢¤òÉñÂæ¤Ë
¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï29Æü¡¢¥ë¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á(48)¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÊÖ¤êºé¤¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î16°Ì¤È¶ì¤·¤ß¡¢¤³¤³¤Ç´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ä¸ÅÁãPSV¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢µÞ¤¤ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤«¤é»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë¡£¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç3¾¡1Ê¬¤±ÌµÇÔ¤È¸«»ö¤Ê¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·´ÆÆÄ¤ÎÅþÃå¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤éµî¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁã¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¤âÉâ¤«¤Ö¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¡£·ÀÌó¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯È¾·ÀÌó¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç®¶¸Åª¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄ¾¶á¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ËÂ¤°Îò»Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï12·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¥Ù¥ó¡¦¥É¡¼¥½¥ó»á¤¬»Ø´ø¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¼¡Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤¬¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«Á°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÊÖ¤êºé¤¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¹ß³Ê·÷¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î16°Ì¤È¶ì¤·¤ß¡¢¤³¤³¤Ç´ÆÆÄ¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ä¸ÅÁãPSV¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸ÅÁã¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Î¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤Ë¤âÉâ¤«¤Ö¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¡£·ÀÌó¤Ï2027Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯È¾·ÀÌó¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç®¶¸Åª¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄ¾¶á¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ËÂ¤°Îò»Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï12·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè13Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¥Ù¥ó¡¦¥É¡¼¥½¥ó»á¤¬»Ø´ø¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¼¡Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤¬¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£