ZEROBASEONE、日本公演スタート
©WAKEONE / Sony Music Labels Inc.
ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、2024年11月29日（金）より自身初となる海外ツアー＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]＞の日本公演をスタートさせた。
9月からスタートさせた＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]＞は、全世界8都市をめぐる自身初の海外ツアーで、日本公演は11月29日〜12月1日にAICHI SKY EXPO ホール A、12月4日〜5にKアリーナ横浜にて開催となる。
デビュー以降4作連続ミリオンセラーを達成し、初の海外ツアーも世界各地で大盛況と、今のK-POP界隈で最も勢いよくその実力を見せている。
撮影：森好弘 ©WAKEONE/LAPONE ENTERTAINMENT
＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]＞
シンガポール｜2024年9月28日SINGAPORE INDOOR STADIUM
バンコク｜2024年10月5日 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6
マニラ｜2024年10月12日 SM MALL OF ASIA ARENA
ジャカルタ｜2024年10月26日 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION（ICE BSD CITY）HALL 5-6
マカオ｜2024年11月2日-3日 GALAXY ARENA
＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN＞
2024年11月29日（金）開場17：00／開演18：00
2024年11月30日（土）開場16：00／開演17：00
2024年12月1日（日）開場12：00／開演13：00
Kアリーナ横浜
2024年12月4日（水）開場16：30／開演18：00
2024年12月5日（木）開場15：00／開演16：30
https://zerobaseone.jp/feature/timeless_world_in_japan
ZEROBASEONE Japan 1st EP『PREZENT』
■初回生産限定盤A（CD＋DVD） BVCL-1442〜1443 / 2,800円（税込） ※デジパック仕様
■初回生産限定盤B（CD＋Photobook） BVCL-1444〜1445 / 2,800円（税込） ※三方背・デジパック仕様
■通常盤（CD） BVCL-1446 / 2,000円（税込）
■期間生産限定アニメ盤（CD） BVCL-1447 / 2,000円（税込）
1.NOW OR NEVER
2.Only One Story
3.Firework
4.HANA
5.Feel the POP（Japanese ver.）
6.GOOD SO BAD（Japanese ver.）
◆ZEROBASEONEオフィシャルサイト