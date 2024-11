©WAKEONE / Sony Music Labels Inc. ©WAKEONE / Sony Music Labels Inc.

ZEROBASEONE(ゼロベースワン)が、2024年11月29日(金)より自身初となる海外ツアー<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]>の日本公演をスタートさせた。9月からスタートさせた<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]>は、全世界8都市をめぐる自身初の海外ツアーで、日本公演は11月29日〜12月1日にAICHI SKY EXPO ホール A、12月4日〜5にKアリーナ横浜にて開催となる。











撮影:森好弘 ©WAKEONE/LAPONE ENTERTAINMENT 撮影:森好弘 ©WAKEONE/LAPONE ENTERTAINMENT

<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]>

ソウル |2024年9月20日-22日 KSPO DOME

シンガポール|2024年9月28日SINGAPORE INDOOR STADIUM

バンコク|2024年10月5日 IMPACT EXHIBITION HALL 5-6

マニラ|2024年10月12日 SM MALL OF ASIA ARENA

ジャカルタ|2024年10月26日 INDONESIA CONVENTION EXHIBITION(ICE BSD CITY)HALL 5-6

マカオ|2024年11月2日-3日 GALAXY ARENA

<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN>

AICHI SKY EXPO ホールA

2024年11月29日(金)開場17:00/開演18:00

2024年11月30日(土)開場16:00/開演17:00

2024年12月1日(日)開場12:00/開演13:00

Kアリーナ横浜

2024年12月4日(水)開場16:30/開演18:00

2024年12月5日(木)開場15:00/開演16:30

https://zerobaseone.jp/feature/timeless_world_in_japan

ZEROBASEONE Japan 1st EP『PREZENT』

2025年1月29日(水)発売

■初回生産限定盤A(CD+DVD) BVCL-1442〜1443 / 2,800円(税込) ※デジパック仕様

■初回生産限定盤B(CD+Photobook) BVCL-1444〜1445 / 2,800円(税込) ※三方背・デジパック仕様

■通常盤(CD) BVCL-1446 / 2,000円(税込)

■期間生産限定アニメ盤(CD) BVCL-1447 / 2,000円(税込)

1.NOW OR NEVER

2.Only One Story

3.Firework

4.HANA

5.Feel the POP(Japanese ver.)

6.GOOD SO BAD(Japanese ver.)

初日公演となった11月29日の愛知公演は、約2時間半のステージを見せ、本編ラストでは日本のファンのためにリリースされた韓国ミニアルバムのタイトル曲「Feel the POP」と「GOOD SO BAD」が日本語ヴァージョンで披露された。アンコールでは日本デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」がパフォーマンされ、さらに日本オリジナル楽曲となったテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの「Only One Story」が初披露され、爽やかでポジティブなエネルギーで割れるような歓声が沸き上がった。デビュー以降4作連続ミリオンセラーを達成し、初の海外ツアーも世界各地で大盛況と、今のK-POP界隈で最も勢いよくその実力を見せている。