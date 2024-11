11月28日、同日に33歳の誕生日を迎えた河北麻友子がInstagramを更新した。

【写真】キュートな笑顔のアップSHOTも公開

河北は、自身のInstagramアカウントにて、「Feeling loved and grateful on my special day!」とコメントし、ニットを着用し、透け感のあるタイツを着用したコーディネート姿や、東京ディズニーリゾートで販売されているグッズなどを身に着けた様子、バースデーシールの写真などを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「おめでとう!」「だいすきです」「可愛すぎます!」「脚ほっそ」「私の憧れ」「お嬢素敵!」などのコメントが寄せられている。

モデルとしての活動に加えて、バラエティをはじめとした多数のテレビ番組でも活躍している河北。私生活では2021年1月に一般男性との結婚を発表しており、昨年4月に第1子の出産を発表した。