¡Ö¤´ÈÓ¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÝ¿©¾ã³²È¯¾É¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤òÌ¼¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Êì¤ÎË½Áö¡ÖÊì¤Î»à¸å¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡É¡×¡ÔÃæ³Ø¼õ¸³¸å°ä¾É¡Õ
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ä³Ø½¬ÉéÃ´¤¬»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÀ®¿Í¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥±ー¥¹¤â¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊì¿Æ¤¬¶µ°é¥Þ¥Þ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®6¤Î¤È¤¤ËÀÝ¿©¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÉÙ»³ÎèÆà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼õ¸³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÂÎ½Å¤Ï20¥¥íÂæ¤Ë¡Ä
Ì¼¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¶á½ê¤Ë¼«Ëý¡¢Ë½Áö¤·»Ï¤á¤¿Êì¿Æ
²ñ¼Ò°÷¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊÝ°é»Î¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¡¢´ØÀ¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÎèÆà¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤Ç¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ë½¬»ú¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¸øÊ¸¤Ê¤É¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¶µ°éÇ®¿´¤ÊÊì¿Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ»Ò¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®4¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤¬¾¡¼ê¤Ë»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×(ÎèÆà¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
Êì¿Æ¤¬»ÖË¾¹»¤Ë·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÆñ´Ø¹»AÃæ³Ø¡£Êì¿Æ¤ÏAÃæ³Ø¤ËÆ´¤ì¤È¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÎèÆà¤µ¤ó¤ò¹ç³Ê¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
ÎèÆà¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÊÙ¶¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿½Î¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¡£Âç¼ê½Î¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥ªー¥×¥óÌÏ»î¤Ç¤Ï¡¢»»¿ô¤ÇÁ´¹ñ10°ÌÂæ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿Á´¹ñÌÏ»î¤Î½ç°Ì¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¤¬¿§¤á¤Î©¤Ä¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¡¢¡ØÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤ÏÀäÂÐ¤ËAÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¡ØAÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÉé¤±¤¸¤È¤µ¤é¤ËÊÙ¶¯¤·¡¢À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¡¢Êì¿Æ¤ÏË½Áö¤¹¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¡ØÎèÆà¤¬¥Æ¥¹¥È¤Ç¡»ÅÀ¤È¤Ã¤¿¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤¹¤ë¡Ù¡ØAÃæ³Ø¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÌÏ»î¤Î·ë²Ì¤âÎÉ¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¼«ËýÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸À¤¤¤Õ¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ë¶ÉÊÙ¶¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ØAÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿£´Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤È¤Ï¾õ¶·¤â°ìÊÑ¡£
£¶Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë½Î¤Ë¹Ô¤¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëÆü¡¹¡£ÅÚÆü¤â¤Û¤Ü£±Æü¡¢½Î¤Ë¤³¤â¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£
¾®£¶¤ÇÀÝ¿©¾ã³²È¯¾É¡¢ÂÎ½Å¤Ï20¥¥íÂæ¤Ë
¤½¤ó¤ÊÇ®¿´¤ÊÊì¿Æ¤Ë¡¢´°Á´¤Ë¥Îー¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¡£
¡ÖÉã¤Ï»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¡¢»ä¤Ï½Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Á÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤È¤Î»þ´Ö¤À¤±¤¬Áý¤¨¡¢Êì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â£ÁÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
À®ÀÓ¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ç¡¢»ÖË¾¹»¤Î¹ç³ÊÈ½Äê¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢Êì¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¼õ¸³¤Ï°ì²ó¤Î¾¡Éé¡£º£½çÄ´¤Ç¤â¡¢Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¡£
ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬Áý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËèÆü¡Ø¿É¤¤¡Ä¿É¤¤¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¾®£¶¤Î²Æ¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤ÏÆÍÁ³¡¢Ì£³Ð¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¿©¤Ù¤ëÊª¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿ÈÄ¹147¥»¥ó¥Á¤ÇÂÎ½Å¤Ï30¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎèÆà¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¿ÆÀÌ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¹²¤Æ¤ÆÎèÆà¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤ÎÁé¤»Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤ÈÊì¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼õ¸³¤ÇÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤ÏÀÝ¿©¾ã³²¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÝµ¤Ã¤Ý¤¤·¹¸þ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÈÊì¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½Î¤ËÄÌ¤¦¥Úー¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¢¤ëÆü¡¢Êì¿Æ¤Î¼Â²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¶öÁ³¡¢Êì¿Æ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀ®ÀÓÉ½¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¤È¤Æ¤âÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹ó¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤º¡¢Êì¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯»ä¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢Êì¤¬»ä¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼«Ëý¤²¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ä¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢·ù°´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¤¬Â¾³¦¡¢¡Ö¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È°ÂÅÈ
¤½¤Î¸å¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢À®ÀÓ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ£ÁÃæ³Ø¤Ë¹ç³Ê¡££ÁÃæ³Ø¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤¬¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¡¢Êì¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÂ¾³¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¤È¤¤â¾¡¼ê¤Ë»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¡û¡ûÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¡Ø¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¡¢»ä¤Ë¤º¤Ã¤È»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤·Êì¤¬¤¢¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤âÁª¤Ù¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤Ï¼«¤é»ÖË¾¤·¤¿Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶ì¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤â½¢¿¦³èÆ°¤â»Å»ö¤â¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ë½¬´·¤ä³Ø¤ÖÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÏÎèÆà¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¤°Ç¤òÍî¤È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¤È¤¡¢»ä¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Éã¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ï2¿Í¤Î´Ö¤Ç¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤È¤¤¤ë¤È¤¤ËÀÎ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ä¤½¤Î¤³¤í¤ÎÏÃÂê¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤½Ð¤Þ¤»¤ó¡×
Êì¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¿¼¤¤¹Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï±¿¤è¤¯ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢Êì¤Î¶¸µ¤¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·ÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À®ÀÓ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¾¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤Ë¤âÂÎ¤Ë¤â¤â¤Ã¤È¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Êì¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë――¡£ÎèÆà¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤½¤¦Òì¤¯¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÍÄ¤¤¿´¤¬Êú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤äÄË¤ß¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âç²Æ¤¨¤¤¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô