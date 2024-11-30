「timelesz project」（タイプロ）3次審査通過者15人一挙公開 元アイドル・「日プ」出身者らが4次審査へ【プロフィール】

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【モデルプレス＝2024/11/30】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode06が、29日に配信された。公式サイトでは、3次審査を通過した15人のプロフィール写真が公開された。

【写真】timeleszオーディション通過者15人一覧

◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者発表


9人4チーム（RED、BLUE、GREEN、YELLOW）となり、3日間で課題曲のパフォーマンスを仕上げるという過酷な3次審査。episode06では、4組目のREDチームに密着した様子が配信された。

そして、全チームのパフォーマンス審査を終え、いよいよ3次審査通過者が発表。日本のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演していた岩崎琉斗、西山智樹、元アイドルの前田大翔らが4次審査へと進む。

◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者一覧


◆浅井乃我（あさい・のあ）


生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ

◆猪俣周杜（いのまた・しゅうと）


生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県

◆岩崎琉斗（いわさき・りゅうと）


生年月日：2000年10月6日
出身地：愛知県

◆上野凌大（うえの・りょうた）


生年月日：1996年2月5日
出身地：京都府

◆北林楓（きたばやし・かえで）


生年月日：1999年10月27日
出身地：沖縄県

◆篠塚大輝（しのづか・たいき）


生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府

◆鈴木凌（すずき・りょう）


生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都

◆西山智樹（にしやま・ともき）


生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都

◆橋本将生（はしもと・まさき）


生年月日：1999年10月17日
出身地：神奈川県

◆浜川路己（はまがわ・ろい）


生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県

◆日野健太（ひの・けんた）


生年月日：1994年10月24日
出身地：愛媛県

◆本多大夢（ほんだ・ひろむ）


生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県

◆前田大翔（まえだ・たいしょう）


生年月日：1995年9月16日
出身地：神奈川県

◆前田大輔（まえだ・だいすけ）


生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県

◆山根航海（やまね・わたる）


生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県

（modelpress編集部）

情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com

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