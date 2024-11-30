「timelesz project」（タイプロ）3次審査通過者15人一挙公開 元アイドル・「日プ」出身者らが4次審査へ【プロフィール】
【モデルプレス＝2024/11/30】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode06が、29日に配信された。公式サイトでは、3次審査を通過した15人のプロフィール写真が公開された。
【写真】timeleszオーディション通過者15人一覧
9人4チーム（RED、BLUE、GREEN、YELLOW）となり、3日間で課題曲のパフォーマンスを仕上げるという過酷な3次審査。episode06では、4組目のREDチームに密着した様子が配信された。
そして、全チームのパフォーマンス審査を終え、いよいよ3次審査通過者が発表。日本のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズに出演していた岩崎琉斗、西山智樹、元アイドルの前田大翔らが4次審査へと進む。
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
生年月日：2000年10月6日
出身地：愛知県
生年月日：1996年2月5日
出身地：京都府
生年月日：1999年10月27日
出身地：沖縄県
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
生年月日：1999年10月17日
出身地：神奈川県
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
生年月日：1994年10月24日
出身地：愛媛県
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
生年月日：1995年9月16日
出身地：神奈川県
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
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【写真】timeleszオーディション通過者15人一覧
◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者発表
9人4チーム（RED、BLUE、GREEN、YELLOW）となり、3日間で課題曲のパフォーマンスを仕上げるという過酷な3次審査。episode06では、4組目のREDチームに密着した様子が配信された。
◆「timelesz project -AUDITION-」3次審査通過者一覧
◆浅井乃我（あさい・のあ）
生年月日：2007年2月5日
出身地：アメリカ
◆猪俣周杜（いのまた・しゅうと）
生年月日：2001年8月17日
出身地：茨城県
◆岩崎琉斗（いわさき・りゅうと）
生年月日：2000年10月6日
出身地：愛知県
◆上野凌大（うえの・りょうた）
生年月日：1996年2月5日
出身地：京都府
◆北林楓（きたばやし・かえで）
生年月日：1999年10月27日
出身地：沖縄県
◆篠塚大輝（しのづか・たいき）
生年月日：2002年7月9日
出身地：大阪府
◆鈴木凌（すずき・りょう）
生年月日：1998年12月22日
出身地：東京都
◆西山智樹（にしやま・ともき）
生年月日：2000年2月23日
出身地：東京都
◆橋本将生（はしもと・まさき）
生年月日：1999年10月17日
出身地：神奈川県
◆浜川路己（はまがわ・ろい）
生年月日：2006年1月3日
出身地：沖縄県
◆日野健太（ひの・けんた）
生年月日：1994年10月24日
出身地：愛媛県
◆本多大夢（ほんだ・ひろむ）
生年月日：2000年7月10日
出身地：神奈川県
◆前田大翔（まえだ・たいしょう）
生年月日：1995年9月16日
出身地：神奈川県
◆前田大輔（まえだ・だいすけ）
生年月日：2000年8月30日
出身地：富山県
◆山根航海（やまね・わたる）
生年月日：2001年10月5日
出身地：山口県
（modelpress編集部）
情報：「timelesz project」公式サイト
https://timelesz-project.com
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