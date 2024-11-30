NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÁêËÀ¡×¤È¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡
NHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎËñÅÄº»Ìé¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Î2024Ç¯¤Î»×¤¤½Ð(¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¡¡¾Ð)¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡ªÂç¹¥¤¤ÊÁêËÀ¤Á¤ã¤ó¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â1Ç¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËËñÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤âÂô»³²ñ¤¨¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡¡¤¢¤È1¥ö·î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤«¤±¤è¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¥¢¥Ê¤ÏÉã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢ÆîÊÆ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ä±þ¾ÅÆîÆ£ÂôÃæÅùÉô¡¦¹âÅùÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢·ÄÂçÂ´¶È¸å¤Î16Ç¯¤ËNHK¤ØÆþ¶É¡£½©ÅÄ¡¢¹Åç¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢Åìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î³«²ñ¼°À¸Ãæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤¬¡¢È©¤ËÆ±²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍç¡©¡×¡ÖÍç¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óº´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òSNS¤ÇÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎËñÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂç¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¤Î16Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±´ü¤Ï¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡Ê¸½ºß¡¢µÙ¿¦Ãæ¡Ë¡£ÃæÀî¥¢¥Ê¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£