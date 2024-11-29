過去にデムナ・ヴァザリアやマチュー・ブレイジーらを発掘、「ITS」が2025年のファイナリストを発表
イッツは「International Talent Support」の略称で、バーバラ・フランチン（Barbara Franchin）が2002年に設立。これまで、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）や「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）、セシリー・バンセン（Cecilie Bahnsen）など、ファッションデザイナーやジュエリーデザイナー、写真家などを発掘してきた。
2025年のコンテストでは、レディー・ガガ（Lady Gaga）やリタ・オラ（Rita Ora）といったスーパースターのライブ衣装を手掛けたイギリス出身デザイナー Maximilian Raynorや、ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri ）らが審査員を務める「インターナショナル ファッション アワード 2024（International Fashion Award 2024）」で大賞を受賞したフランスのデザイナー Naya El Ahdab、ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを今年卒業した中国人デザイナー Cindy Zhaohan Liら10人がノミネート。
全ファイナリストは、賞金1万ユーロとイタリア・トリエステに構えるイッツが監修したクリエイティビティを養うための住居の居住権を獲得する。なお、受賞者の発表は2025年3月を予定している。
◾️ファイナリスト一覧
Zhuen Cai - China
Mijoda Dajomi - Germany
Naya El Ahdab - France
Macy Grimshaw - France
Cindy Zhaohan Li - China
Qianhan Liu - China
Maximilian Raynor - United Kingdom
Gabrielle Szwarcenberg - Belgium
Patrick Taylor - United Kingdom
Yifan Yu - China