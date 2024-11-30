　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※11月29日終値の11月22日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　13 業種　　値下がり：　20 業種
　　　東証プライム：1641銘柄　　値上がり： 587 銘柄　　値下がり：1028 銘柄　　変わらず他：　26 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. その他製品(0269)　　 +4.84 　ミズノ <8022> 、任天堂 <7974> 、タカラトミー <7867>
２. サービス業(0283)　　 +2.98 　ＬＩＦＵＬＬ <2120> 、新日本科学 <2395> 、リクルート <6098>
３. 空運業(0273)　　　　 +2.47 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
４. 医薬品(0258)　　　　 +2.13 　富士製薬 <4554> 、サワイＧＨＤ <4887> 、ペプドリ <4587>
５. 小売業(0277)　　　　 +1.97 　Ｕアローズ <7606> 、パルＨＤ <2726> 、Ｆ＆ＬＣ <3563>
６. 繊維製品(0255)　　　 +1.77 　ワールド <3612> 、ワコールＨＤ <3591> 、富士紡ＨＤ <3104>
７. 陸運業(0271)　　　　 +0.97 　京成 <9009> 、京急 <9006> 、福山運 <9075>
８. その他金融業(0281)　 +0.79 　プレミアＧ <7199> 、日証金 <8511> 、オリックス <8591>
９. 情報・通信業(0275)　 +0.66 　パークシャ <3993> 、マネフォ <3994> 、東宝 <9602>
10. 電気・ガス(0270)　　 +0.45 　九州電 <9508> 、関西電 <9503> 、大ガス <9532>
11. 水産・農林業(0251)　 +0.36 　ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、サカタタネ <1377>
12. 保険業(0280)　　　　 +0.20 　Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、アニコムＨＤ <8715>
13. 食料品(0254)　　　　 +0.13 　ＤｙＤｏ <2590> 、寿スピリッツ <2222> 、宝ＨＬＤ <2531>
14. 化学(0257)　　　　　 -0.06 　四国化ＨＤ <4099> 、三菱ケミＧ <4188> 、タカラバイオ <4974>
15. 建設業(0253)　　　　 -0.14 　高砂熱 <1969> 、大末建 <1814> 、住友電設 <1949>
16. 不動産業(0282)　　　 -0.37 　ヒューリック <3003> 、いちご <2337> 、大東建 <1878>
17. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.51 　上組 <9364> 、エーアイテイ <9381> 、渋沢倉 <9304>
18. 証券・商品(0279)　　 -0.53 　マネックスＧ <8698> 、野村 <8604> 、ＪＩＡ <7172>
19. 銀行業(0278)　　　　 -0.66 　佐賀銀 <8395> 、北国ＦＨＤ <7381> 、大分銀 <8392>
20. 電気機器(0266)　　　 -1.03 　ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、アドテスト <6857> 、芝浦 <6590>
21. パルプ・紙(0256)　　 -1.09 　三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865> 、トーモク <3946>
22. 鉱業(0252)　　　　　 -1.23 　日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
23. 石油・石炭(0259)　　 -1.39 　コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
24. ガラス・土石(0261)　 -1.42 　黒崎播磨 <5352> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310>
25. 精密機器(0268)　　　 -1.49 　東京計器 <7721> 、長野計器 <7715> 、東京精 <7729>
26. 金属製品(0264)　　　 -1.64 　東プレ <5975> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ニッパツ <5991>
27. ゴム製品(0260)　　　 -1.65 　住友ゴ <5110> 、フコク <5185> 、住友理工 <5191>
28. 鉄鋼(0262)　　　　　 -2.40 　エンビプロ <5698> 、神戸鋼 <5406> 、大和工 <5444>
29. 機械(0265)　　　　　 -3.07 　ＩＨＩ <7013> 、芝浦機 <6104> 、タツモ <6266>
30. 卸売業(0276)　　　　 -3.48 　第一実 <8059> 、泉州電 <9824> 、兼松 <8020>
31. 非鉄金属(0263)　　　 -3.87 　フジクラ <5803> 、平河ヒューテ <5821> 、ＵＡＣＪ <5741>
32. 輸送用機器(0267)　　 -4.36 　川重 <7012> 、日産自 <7201> 、三桜工 <6584>
33. 海運業(0272)　　　　 -5.17 　飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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