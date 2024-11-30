

●今週の業種別騰落率ランキング



※11月29日終値の11月22日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 13 業種 値下がり： 20 業種

東証プライム：1641銘柄 値上がり： 587 銘柄 値下がり：1028 銘柄 変わらず他： 26 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +4.84 ミズノ <8022> 、任天堂 <7974> 、タカラトミー <7867>

２. サービス業(0283) +2.98 ＬＩＦＵＬＬ <2120> 、新日本科学 <2395> 、リクルート <6098>

３. 空運業(0273) +2.47 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

４. 医薬品(0258) +2.13 富士製薬 <4554> 、サワイＧＨＤ <4887> 、ペプドリ <4587>

５. 小売業(0277) +1.97 Ｕアローズ <7606> 、パルＨＤ <2726> 、Ｆ＆ＬＣ <3563>

６. 繊維製品(0255) +1.77 ワールド <3612> 、ワコールＨＤ <3591> 、富士紡ＨＤ <3104>

７. 陸運業(0271) +0.97 京成 <9009> 、京急 <9006> 、福山運 <9075>

８. その他金融業(0281) +0.79 プレミアＧ <7199> 、日証金 <8511> 、オリックス <8591>

９. 情報・通信業(0275) +0.66 パークシャ <3993> 、マネフォ <3994> 、東宝 <9602>

10. 電気・ガス(0270) +0.45 九州電 <9508> 、関西電 <9503> 、大ガス <9532>

11. 水産・農林業(0251) +0.36 ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、サカタタネ <1377>

12. 保険業(0280) +0.20 Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、アニコムＨＤ <8715>

13. 食料品(0254) +0.13 ＤｙＤｏ <2590> 、寿スピリッツ <2222> 、宝ＨＬＤ <2531>

14. 化学(0257) -0.06 四国化ＨＤ <4099> 、三菱ケミＧ <4188> 、タカラバイオ <4974>

15. 建設業(0253) -0.14 高砂熱 <1969> 、大末建 <1814> 、住友電設 <1949>

16. 不動産業(0282) -0.37 ヒューリック <3003> 、いちご <2337> 、大東建 <1878>

17. 倉庫・運輸(0274) -0.51 上組 <9364> 、エーアイテイ <9381> 、渋沢倉 <9304>

18. 証券・商品(0279) -0.53 マネックスＧ <8698> 、野村 <8604> 、ＪＩＡ <7172>

19. 銀行業(0278) -0.66 佐賀銀 <8395> 、北国ＦＨＤ <7381> 、大分銀 <8392>

20. 電気機器(0266) -1.03 ＷＳＣＯＰＥ <6619> 、アドテスト <6857> 、芝浦 <6590>

21. パルプ・紙(0256) -1.09 三菱紙 <3864> 、北越コーポ <3865> 、トーモク <3946>

22. 鉱業(0252) -1.23 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

23. 石油・石炭(0259) -1.39 コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>

24. ガラス・土石(0261) -1.42 黒崎播磨 <5352> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310>

25. 精密機器(0268) -1.49 東京計器 <7721> 、長野計器 <7715> 、東京精 <7729>

26. 金属製品(0264) -1.64 東プレ <5975> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、ニッパツ <5991>

27. ゴム製品(0260) -1.65 住友ゴ <5110> 、フコク <5185> 、住友理工 <5191>

28. 鉄鋼(0262) -2.40 エンビプロ <5698> 、神戸鋼 <5406> 、大和工 <5444>

29. 機械(0265) -3.07 ＩＨＩ <7013> 、芝浦機 <6104> 、タツモ <6266>

30. 卸売業(0276) -3.48 第一実 <8059> 、泉州電 <9824> 、兼松 <8020>

31. 非鉄金属(0263) -3.87 フジクラ <5803> 、平河ヒューテ <5821> 、ＵＡＣＪ <5741>

32. 輸送用機器(0267) -4.36 川重 <7012> 、日産自 <7201> 、三桜工 <6584>

33. 海運業(0272) -5.17 飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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