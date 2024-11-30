¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¸ú²ÌÈ´·²¤Ê¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¡×¤ÎÎ¢¥ï¥¶3Áª
¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÎ¢¥ï¥¶
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÌÜ¤Î¥¥ï¤òËä¤á¤¿¤ê¡¢Ç»¤¯¤·¤ÆÌÜ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¸«¤»¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¸«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤¬¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤»¤ëÉÁ¤Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
︎ÌÜ¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±äÄ¹¤·¤ÆÌÜ¤ÎÉý¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë ÌÜ¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±äÄ¹¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÌÜ¤Î²£Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±äÄ¹¤·¤ÆÉÁ¤¯¥Ï¥Í¤Î³ÑÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤ÏÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ð¤·¤ÆÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
ÌÜÆ¬¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±äÄ¹¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤»¤ë¸ú²Ì¥¢¥ê¡£
¤¤¤ï¤æ¤ëÌÜÆ¬ÀÚ³«¥é¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌÜÆ¬¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é±äÄ¹¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·ÂÀ¤µ¤ò½Ð¤¹¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÌÜÆ¬Â¦¤Ë¤âÄ¹¤µ¤¬½Ð¤Æ¥Ç¥«ÌÜ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¥Ç¥«ÌÜ¤Ë
ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ç¤Ê¤¤¡©¤ÈSNS¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸µ¤«¤éÎÞÂÞ¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¥³¥Ä¤ÏÎÞÂÞ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÎÞÂÞ¤Î¥·¥§¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥·¥§¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤¬½À¤é¤«¤¯È¯¿§¤¹¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¾ì¹ç¤ÏÌÊËÀ¤ÇÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¼«Á³¤Ê±Æ¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÞÂÞ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÈÎÞÂÞ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ïtoo cool for school¤Î¥¢¡¼¥È¥¯¥é¥¹ ¥Õ¥í¥Ã¥¿¡¼¥¸¥å ¥Ú¥ó¥·¥ë01¤È¡¢¥¢¡¼¥È¥¯¥é¥¹ ¥°¥é¥à ¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼03¤Ç¤¹¡£
£Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤â¥«¡¼¥ë¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ç¥Ç¥«ÌÜ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø
¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤Ç¤â¥«¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤ÆÌÜ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¼«¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ö¤¿¤¬¤Ö¸ü¤¤Êý¤ä²¼¸þ¤¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¥Û¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ä¤Þ¤ÄÌÓ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¥«¡¼¥ë¤ò¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÌÓ¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë»þ¤Ë¥«¡¼¥ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤½¤Î¸¶Íý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥ë¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¥«¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤ÆÌÜ¤Î¹¤¬¤ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥Ç¥«ÌÜ¸ú²Ì¤â½Ð¤Æ²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï¥Þ¥¯¥»¥ë ¤Þ¤ÄÌÓ¥«¡¼¥é¡¼ ¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÄÌÓ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÏÈþ¥ë¥ë¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥ó¤È¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£