¡Ú»»Ì¿³ØÀê¤¤¡Û¥É¥é¥´¥ó¤Î¤ª¹ð¤²¡ù2024Ç¯12·î¤Î±¿Àª
Â°À¤ÎÄ´¤ÙÊý
¡²¼¤ÎÉ½A¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤È·î¤¬¸ò¤ï¤ë¿ô»ú¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¤½¤Î¿ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤òÂ¤·¤Æ¡¢¹ç·×¿ô¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç·×¿ô¤¬60°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢60¤ò°ú¤¤¤¿¿ô»ú¤¬´ðËÜ¤Î¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£»»½Ð¤Ç¤¤¿¿ô»ú¤Î²¼°ì·å¤òÉ½B¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë
1988Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾ì¹ç
23¡Ü11¡á34¡¡
Â°À¤Ï4¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½A
É½B
¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀµÄ¾µ¤¼Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
ÂÀÍÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÌÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢ÂçÌÚ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Âç´ïÈÕÀ®·¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¾¯¤·´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÅÓ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Éâµ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤ÏÀ¿¼Â¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼±¿¤¬¹¥Ä´¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¿Í¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë»þ¡£°û¤ß²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à»þ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ç¯Ëö¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶â±¿¤Ï¡¢½ÐÈñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Í¥¤·¤¯¿´ÇÛ¤ê¾å¼ê¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Ìî¤Ëºé¤¯Í¥¤·¤¤Áð²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¿´ÇÛ¤ê¾å¼ê¤ÊÀ³Ê¡£Â¾¿Í¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÃÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤´Ä¶¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÍ·¤Ó¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´´¶¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï¡¢Ìþ¤··Ï¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤Î·î¡£Í¥¤·¤¯µ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢12·î¤Ï´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢ÂÐ¿ÍÌÌ¤ÇÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬½Ð¤½¤¦¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤ä¤¹¤¤»þ¡£Åß»ê¤ÎÆü¤ÏÍ®»ÒÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¾å¼ê¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Í§Ã£¤äÆ±Î½¤Ê¤É¶á¤¤µ÷Î¥¤ÎÂ¸ºß¤«¤éÎø¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê¥±¥ó¥«¤¬Ã×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¶â±¿¤ÏÂÚ¤ê¤¬¤Á¡£
ÌÀ¤ë¤¯ÌÜÎ©¤Ä¥ì¥Ã¥É¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö²Ð¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¸÷¤êµ±¤¯ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼þ¤ê¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤«¤éÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÌÌ¤ÏÁ¡ºÙ¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë´ï¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¡¢Ã¯¤«¤é¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤ÏÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ä·î¡£²¿¤«¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤»ÕÁö¤Î»þ´ü¡£»Å»ö¤äÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É·ø¼Â¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ËÌÜ°Ü¤ê¤·¤½¤¦¡£Í§Ã£¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Ë°¤¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Áê¼ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶â±¿¤Ï¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÇ®¤òÈë¤á¤¿¥Ô¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö²Ð¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ëÅô²Ð¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ë·î¡£²º¤ä¤«¤ÇÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤êÍ¥¤·¤¤À³Ê¡£°ì¸«¹µ¤¨¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢·Ý½ÑÊ¬Ìî¤ÇÀ®¸ù¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÎø¤Î±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÅÓ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£²¹¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Î·î¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤È¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ë¥Ô¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¿Í¤Î½¸¤á¤ë¾ì½ê¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤ì¤ë»þ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ëµï¼ò²°¤ÇW¥Ç¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¶â±¿¤Ï²óÅ¾¤¬Áá¤¤»þ¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤ë¤è¤êÂç¤¤¯¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤«¤â¡£
´ï¤¬Âç¤¤¯Íê¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÅÚ¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¹â¤¯¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä»³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ²È¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´è¸Ç¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£µÁÍý¿Í¾ð¤¬¸ü¤¯¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¿¼Â¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¿¤á¹þ¤à¤È´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤ÏÊÑ²½¤Î·î¡£Æ¶»¡ÎÏ¤¬±Ô¤¯¤Ê¤êÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¸³è¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¾×Æ°¤â¤«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢³°¸«¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÎø¤ò°ú¤´ó¤»¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥È¤¬µÈ¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤È¡¢·ëº§¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤ë¤«¤â¡£¶â±¿¤Ï¾®¤µ¤¤½ÐÈñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¤ÏµÈ¡£
Í¥¤·¤¯¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ÖÅÚ¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ºîÊª¤¬¼Â¤ëË¤«¤ÊÅÄ±à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£°¦¾ðË¤«¤Ç¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÊªÀÅ¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï¶ì¼ê¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç²ÈÄíÅª¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹¥¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤ÏÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·î¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î±¿¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤«¤éÎÉ±ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þ¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤Î»þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶â±¿¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¶â²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¶â¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
¼«Á³¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤éÅ´¤Ê¤É¤Î¹ÛÊª¡¢¶âÂ°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¥¿¥¤¥×¡£¼«Ê¬¤Î´¶À¤È´¶³Ð¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º¤Æñ¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êºÍÇ½¤¬Ëá¤«¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï»Å»ö±¿¤¬¹¥Ä´¤Î·î¡£¼þ°Ï¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬À®²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±£¤ì¤¿ºÍÇ½ÅùÇ§¤á¤é¤ì¤½¤¦¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¿Í¤Ï¡¢»Å»ö°ì¿§¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Îø¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¿´¤«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë»þ¤Ç¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¤¬¤¢¤ê¹âµ®¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¶â¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Ëá¤¯¤Û¤Éµ±¤¤òÁý¤¹ÊõÀÐ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼«Ê¬¤òËá¤±¤ÐËá¤¯¤Û¤É¡¢ºÍÇ½¤äÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£Á¡ºÙ¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¿´¤¬½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£±Ô¤¤Èþ°Õ¼±¤È´¶À¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¡¢·Ý½Ñ´ØÏ¢¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¼õ¤±¿È¡£¼«Á³¤È¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÛÀ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤Ï»Å»ö±¿¤¬¹¥Ä´¤Î·î¡£¥×¥é¥¤¥É¤ÎÀ±¤È¡¢¾ï¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°Ì¤äÌ¾ÍÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£2024Ç¯¤òÍ½ª¤ÎÈþ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÎø¤¬²êÀ¸¤¨¤½¤¦¡£Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢ÐþËý¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍºÂç¤Ç¼«Í³¤ò°¦¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¿å¡×¤Î¡ÖÍÛ¡×¥¿¥¤¥×¡£
Âç¤¤¯¹¤¯Ë¤«¤Ê³¤¤äÂç²Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹¤¯¼«Í³¤Ë³¤¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¤È¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âËÉÙ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À©¸Â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿Í¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼«Í³¿Í¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤ÏÎø°¦±¿¤¬¹¥Ä´¡£¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»þ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°¦¤È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯Ëö¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢°ÕÃæ¤Î¿Í¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¿µ½ÅÇÉ¤Ê¿Í¤â¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹ðÇò¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë»þ¡£¶â±¿¤Ï¤¢¤ë»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¤¬Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤ÎÇã´¹¤¨¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£
Çî°¦Àº¿À¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó
¡Ú´ðËÜ¤ÎÀ³Ê¡Û
±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡Ö¿å¡×¤Î¡Ö±¢¡×¥¿¥¤¥×¡£
Å·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°±«¤äÀã¡¢Ì¸¡¢¾®Àî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯¡¢Êô»ÅÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÊô»ÅÀº¿À¤¬³è¤«¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÀ¤ò»Ê¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤ä¤«¤Ê°¦¾ð¤òÃí¤°¥¿¥¤¥×¡£ÃÎÀ¤äÆâÌÌ¤ÎË¤«¤µ¡¢²¹¤«¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú12·î¤Î±¿Àª¡Û
º£·î¤ÏÎø°¦±¿¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£·ø¼Â¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬¹¬±¿¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢°ÂÄê»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯À¿¼Â¤Ê¿Í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¶â±¿¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤ë»þ¡£º£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£