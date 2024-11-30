来週の主な予定 パウエルFRB議長とウォラー理事 米雇用統計に日本実質賃金 「最もハト派」中村日銀委員 来週の主な予定 パウエルFRB議長とウォラー理事 米雇用統計に日本実質賃金 「最もハト派」中村日銀委員

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来週の主な予定 パウエルFRB議長とウォラー理事 米雇用統計に日本実質賃金 「最もハト派」中村日銀委員



・7日からのブラックアウト期間入りを前にパウエルFRB議長とウォラーFRB理事が講演

・米雇用統計 ストやハリケーンの影響で前回は雇用者数が大幅低下、その反動で11月は大幅増加へ

・10月実質賃金、3カ月連続でマイナスの見通し 石破首相は来年春闘での大幅賃上げ実現を要請

・5日に「最もハト派」中村日銀委員の講演、7月会合で追加利上げに反対した1人（もう1人は野口委員）



2日（月）

日本法人企業統計（第3四半期）

日銀債券市場サーベイ（11月）

厚労省審議会GPIF次期運用目標議論

豪小売売上高（10月）

中国財新製造業PMI（11月）

米製造業PMI確報値（11月）

米ISM製造業景気指数（11月）

ウォラーFRB理事、米国経済研究所（AIER）で経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）

米感謝祭翌週月曜日サイバーマンデー



3日（火）

スイス消費者物価指数（11月）

米求人件数（10月）

米自動車販売（11月）

オアNZ中銀総裁、特別委員会出席

クーグラーFRB理事、労働市場と金融政策について講演（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶

ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）

NATO外相会合（4日まで）



4日（水）

豪GDP（第3四半期）

中国財新非製造業PMI（11月）

米ADP雇用者数（11月）

米非製造業PMI確報値（11月）

米ISM非製造業景気指数（11月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

OECD世界経済見通し

ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演

パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「ディールブック・サミット」討論会出席（質疑応答あり）



5日（木）

中村日銀審議委員、金融経済懇談会出席

米新規失業保険申請件数（30日終了週）

グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席

欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）



6日（金）

日本実質賃金（10月）

カナダ雇用統計（11月）

米雇用統計（11月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（12月）

ボウマンFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



7日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



※予定は変更することがあります

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