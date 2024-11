カメラやレンズは欲しいと思ったときに買うのが1番の買い時! しかもそのときがキャンペーン期間中であれば、それに越したことはありませんね。高価な買い物に躊躇していたとしても、よいタイミングで背中を押してくれるというものです。

というわけで、現在カメラメーカー各社が展開中の「キャッシュバックキャンペーン」について、いろいろ調べてみました。

今回はキヤノンの「冬のキャッシュバック ぽかぽかフォトキャンペーン」をとり上げてみます。

ボディはエントリーが中心、豊富なレンズ群も

エントリーモデルのAPS-Cサイズミラーレスカメラから、ハイエンドなフルサイズミラーレスカメラまで、万全の布陣を誇るキヤノンのラインナップですが、今回のキャッシュバックキャンペーンでも、好みに合わせた選択肢のぶ厚さが魅力となっています。

とは言っても比較的エントリー向けの機種に焦点を当てているようで、フルサイズのボディとしては「EOS R8」「EOS R6 Mark II」を、APS-Cモデルは「EOS R10」「EOS R50」「EOS R100」のフルラインアップを当ててきています。こ初めてのミラーレスカメラに挑戦しようという人と、初めてフルサイズ機を手に入れたい人の両方に打って付けのプログラムといえるでしょう。

「EOS R6 Mark II」だけそれなりにクラスが上の製品になりますが、その画質、操作性、AF性能の優秀さのバランスが抜群に良く、個人的には絶対オススメなフルサイズミラーレスカメラです。

その他、いつもは高くて躊躇してしまうLレンズなど、多くのレンズがキャンペーンの対象になっています。これを! という1本を手に入れれば心もぽかぽかで、この冬を温かく撮り超えられること間違いなしでしょう。

対象購入期間

2024年11月15日(金)~2025年1月14日(火)

応募締切

2025年1月28日(火)※当日消印有効

対象製品

4万円

3万円

2万5,000円

2万円

1万円

EOS R6 Mark II ボディー EOS R6 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II RF24-105 IS STM レンズキット RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMEOS R8・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキットRF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USMRF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USMEOS R10 RF-S18-150 IS STMレンズキット EOS R50 ダブルズームキット(※1)EOS R100 ダブルズームキットRF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM(※2) RF24-240mm F4-6.3 IS USM(※2) RF100-400mm F5.6-8 IS USM

※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象

※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外

8,000円

5,000円

EOS R10・ボディーEOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキットEOS R50 ボディー(※1)EOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット(※1)EOS R100 ボディーEOS R100 RF-S18-45 IS STM レンズキットRF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM(※2)

※1 ホワイト・ブラックどちらのカラーも対象

※2 単体購入のみ。キット同梱レンズは対象外