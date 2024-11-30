日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の3万8160円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40221.14円 ボリンジャーバンド3σ
39718.23円 ボリンジャーバンド2σ
39215.31円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 一目均衡表・基準線
38712.40円 25日移動平均
38623.30円 200日移動平均
38532.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円 一目均衡表・転換線
38260.00円 5日移動平均
38226.67円 75日移動平均
38209.49円 ボリンジャーバンド-1σ
38208.03円 29日日経平均株価現物終値
38160.00円 30日夜間取引終値
37706.57円 ボリンジャーバンド2σ
37330.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37203.66円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40221.14円 ボリンジャーバンド3σ
39718.23円 ボリンジャーバンド2σ
39215.31円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 一目均衡表・基準線
38712.40円 25日移動平均
38623.30円 200日移動平均
38532.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円 一目均衡表・転換線
38260.00円 5日移動平均
38226.67円 75日移動平均
38209.49円 ボリンジャーバンド-1σ
38208.03円 29日日経平均株価現物終値
38160.00円 30日夜間取引終値
37706.57円 ボリンジャーバンド2σ
37330.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37203.66円 ボリンジャーバンド3σ
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