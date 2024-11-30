　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の3万8160円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40221.14円　　ボリンジャーバンド3σ
39718.23円　　ボリンジャーバンド2σ
39215.31円　　ボリンジャーバンド1σ
38860.00円　　一目均衡表・基準線
38712.40円　　25日移動平均
38623.30円　　200日移動平均
38532.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38365.00円　　一目均衡表・転換線
38260.00円　　5日移動平均
38226.67円　　75日移動平均
38209.49円　　ボリンジャーバンド-1σ
38208.03円　　29日日経平均株価現物終値
38160.00円　　30日夜間取引終値
37706.57円　　ボリンジャーバンド2σ
37330.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37203.66円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース