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Leopold Ritter von Sacher-Masoch¡Ê1836¡Á95¡Ë¡¡ºî²È¡£¾®Àâ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÈïµÔÅª¤Ê²÷´¶¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Àº¿À²Ê°å¥¨¥Ó¥ó¥°¤¬¡Ö¥Þ¥¾¥Ò¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃø½ñ¤Ç»È¤Ã¤¿¡£