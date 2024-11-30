¡Ö½½»Í²¯¿Í¤Î°ÂÇ«¡×½ñÉ¾¡¡°ìÄ¹°ìÃ»¤Î¡ÖÊ¡»ã¥ß¥Ã¥¯¥¹ÂÎÀ©¡×
¡¡¤Ò¤Èº¢¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤È¸À¤¨¤ÐÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤½¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ê¹âµ¡Ç½¡Ë¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤òË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹âÎð²½¤Î¿Ê¤ó¤À¹ñ¡¹¤¬¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤«¤éÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤¬¾Ü²ò¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î°åÎÅÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ç¤â¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤Ï´ÊÁÇ¤ÊµëÉÕ¤ËÎ±¡Ê¤È¤É¡Ë¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ¡»ã¥ß¥Ã¥¯¥¹ÂÎÀ©¡×¤È¾Î¤·¤ÆÌ±´ÖÊÝ¸±¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤òÊä´°¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤â¡Öµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤òÊä´°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£¤½¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¸ß½õ¥×¥é¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¶â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Áê¸ßÉÞ½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´ÖÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤âÌ±´Ö¾¦ÉÊ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¸«½¬¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤¬·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤Ç°åÎÅÊÝ¾ã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼Ô¤ÏÇÓ½ü¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢É¬Á³Åª¤ËºÆÊ¬ÇÛµ¡Ç½¤Ï¼å¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï³Êº¹¤Ï²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¡£°åÎÅÊÝ¾ã¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¤¬¸Î¤Ë¡¢¤à¤·¤í¤³¤¦¤·¤¿ÇÓ½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¼¨º¶¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÃ¯¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«ÊÖ¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ßºÎ»»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌª·î¤Î´Ø·¸¤âº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãø¼Ô¤ÎÎäÅ°¤ÊÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÊ¡»ã¥ß¥Ã¥¯¥¹ÂÎÀ©¡×¤ÎÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤«¤¿¤ä¤Þ¡¦¤æ¤¡¡¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½êÊÝ¸±¸¦µæÉô¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£ÀìÌç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡¢Ì±´ÖÊÝ¸±»Ô¾ì¤Ê¤É¡£