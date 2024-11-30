¡ÚÄÉÅé¡Û¡Ö°ìÊâ°ã¤¨¤ÐËÃæ¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¡×²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¤Î¡ÖÈë¤á¤¿¤ë·ã¾ð¡×¤È¡Ö¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤¿Í¥¤·¤µ¡×¡Ä¥â¥ÆÃË¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤Ê¤»¤¿¡ÖÌ¾±é¡×¤Îµ²±
11·î14Æü¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤¿²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¡£¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ò¶î¤±¤ë»þÂå·à¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥ÆÃË¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²ÐÌî¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¡ØÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º°ÛÊ¹¡¡27¿Í¤Î²óÁÛÏ¿¡Ù¤Ç¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹âÄ»ÅÔ»á¤¬¡ÖÇÐÍ¥¡¦²ÐÌîÀµÊ¿¡×¤ÎÂåÉ½ºî¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤òÌÜ·â
ºòÇ¯2·î¡¢¤´¼«Âð¤Ç¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÌòÊÁ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥é¥Õ¤Ç¥·¥ã¥¤¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¡Ö²¶¡¢¤è¤¦¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡¢¤ª¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µýÇ¯75¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤Êë¾Êó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢°ì²ð¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µÒ´ÑÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤áÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1949Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¡¢ËÜÌ¾¡¦ÆóÉÓ¹¯°ì¤Ï12ºÐ¤è¤ê»ÒÌò¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î´ØÀ¾¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÌ¾¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¤ï¤ó¤Ñ¤¯ºÖ¡Ù¡Ê66¡Á67Ç¯¡Ë¤ÎÈ¼Åáº¸±ÒÌçÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢Â³¤¯¡ØÌµÅ¨¡ª¤ï¤ó¤Ñ¤¯¡Ù¡Ê68Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¤Î¤Á¤ËÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤ëÄ«ÆüÊüÁ÷¤ÎÃçÀîÍøµ×¤¬Î¾ºî¤È¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤ÎÃç¿Í¤òÍê¤à¤Ê¤É¡Ö²¸»Õ¡×¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¿²ÐÌî¤À¤¬Èë¤á¤¿¤ëµ¤À¤Ï¹Ó¤¯¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤òÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤ÆÀ½ºî²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÄÉ¤¤²ó¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¤â¡Ö°ìÊâ°ã¤¨¤ÐËÃæ¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤ÄãÌÂÃæ¤ÏËã¿ý¤ÇÊë¤é¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ä¤¬¤ÆÀ±Ìî»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¾åµþ¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹ñÅð¤êÊª¸ì¡Ù¡Ê73Ç¯¡Ë¤ÎÌÚ²¼Æ£µÈÏºÌò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö²ÐÌîÀµÊ¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£Ì¾¤Å¤±¿Æ¤Îºî²È¡¦ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤è¤ê¡ÖÀµ¡×¤Î»ú¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¶áÆ£Àµ¿Ã¤¬ÌÀÃÒ¸÷½¨¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤Ï´¶À¡×¤À¤È³Ø¤ó¤Ç¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Íâ74Ç¯¤Ë¤ÏÅû°æ¹¯Î´¸¶ºî¤Î¡Ø²¶¤Î·ì¤ÏÂ¾¿Í¤Î·ì¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò³èÌö¤Î¾ì¤È¤·¤¿¡£¡Ø½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡Ù¡Ê74¡Á75Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÇë¸¶·ò°ìÊ±¤¹¤ë¥ª¥µ¥à¤ÎÁêËÀ¡¦¥¢¥¥é¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤«¤é¹ßÈÄ¤·¡¢¿åÃ«Ë¤Ø¤È¸òÂå¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø»Â¤êÈ´¤±¤ë¡Ù¡Ê74¡Á75Ç¯¡Ë¤À¡£ÉÔµÁ¼Ô¤Î±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤È¤¤¤¦»þÂå·à¤Ç¡¢²ÐÌî¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¤è¤í¤º¤ä¤ÎÌïµÈ¡×¡£¶áÆ£Àµ¿Ã±é¤¸¤ëÆê°æ½ÓÊ¿¤ÈÎ¹¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö±ø¤Í¤¨¶â¤Ç¤â¶â¤Ï¶â¡×¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤»Å»ö¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¥é¥Õ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¡¢¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤ó¤Ê¤è¤¦¤ÇÇ®¤¤¥¥ã¥é¡¢ÃÏÌÓ¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ä¥é¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¡Ê¥í¥±Àè¤¬´¨¤¤¤Î¤Ç¡ËÌÓÉÛ¤ò´¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ½Ð±é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ö¼«Í³¡×¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤Ç±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤Î¥Ï¥·¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·üÌ¿¤ËÁö¤ë»Ñ¤â¤Þ¤¿ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä«ÆüÊüÁ÷¤È¾¾ÃÝ¤Ë¤è¤ë¡Ø»Â¤êÈ´¤±¤ë¡Ù¤Î¼ÂÀ©ºî¤Ï¡¢µþÅÔ±Ç²è¡Ê¸½¡¦¾¾ÃÝ»£±Æ½ê¡Ë¤¬Ã´Åö¡£É¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿»£±Æ½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â´é¤Ê¤¸¤ß¤Î²ÐÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿·É¬»¦»ÅÃÖ¿Í¡Ù¤ÎÀµÈ¬»°Éôºî
1977Ç¯¡¢É¬»¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè10ÃÆ¡Ø¿·É¬»¦»ÅÃÖ¿Í¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£ÌòÌ¾¤â¡ÖÀµÈ¬¡×¤È²ÐÌîÀµÊ¿ËÜ¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«Í³¤Ë¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ò¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤â²ÃÂ®¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¥Î¥ê¤Î¤è¤µ¤¬¿ï½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¿Íµ¤ºî¤À¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦±é¤Î»³粼ÅØ¤äÃæÂ¼²ÅÎªÍº¤¬¡Ö²ÐÌîÀµÊ¿¤ò¹¹À¸¤µ¤»¤ë²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£¼ÂÂÖ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤¬¹¹À¸¤»¤Ê¡ª¡×¤È¼ò¤°¤»¤Î°¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï²Ð²Ö¤â»¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³粼¤È²ÐÌî¤Î´Ö¤Ç±éµ»¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¤¢¤ï¤ä°ì¿¨Â¨È¯¡×¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Î¤Á¤Ë²Ï¸¶ºê·ú»°¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¿·É¬»¦»ÅÃÖ¿Í¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖÀµÈ¬»°Éôºî¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿·±Ô´ÆÆÄ¤Î¹âºä¸÷¹¬¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¡¢¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÍÄÆëÀ÷¤Îº¨¤ß¤ò¤Ï¤é¤¹Âè17ÏÃ¡ÖÂåÌòÌµÍÑ¡×¤ÏÀµÈ¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¡¢Í¥¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ·ã¾ð¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£°¥¤·¤Å¸³«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷¤È±Æ¤Î±ÇÁüÈþ¤â¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¡¢²ÐÌî¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤ÏÉ÷¤ÎÃæ¡×¤Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢»°Éôºî¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Âè30ÏÃ¡ÖÌ´ÁÛÌµÍÑ¡×¤Ç¤ÏÍ·¤ÓÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÌ¼¤¬¿È¤´¤â¤ê¡¢ÀµÈ¬¤ÏÎ¢²Ô¶È¤«¤éÂ¤òÀö¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òµö¤µ¤º¡Ä¡Ä¡£Âè40ÏÃ¡Ö°¦¾ðÌµÍÑ¡×¤Ç¤Ï»¦¤·²°ÁÈ¿¥¡ÖÆÒ¤Î²ñ¡×¤ÎÍÑ¿´ËÀ¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿»à¿À¡Ê²Ï¸¶ºê·ú»°¡Ë¤¬¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤é¤ÌÀµÈ¬¤È½Ð²ñ¤¦¡£
»°Éôºî¤¹¤Ù¤Æ¡Ö°¦¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æº¨¤ß¤ò¤Ï¤é¤¹Èó¾ð¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÙÝÇË¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂåÌòÌµÍÑ¡×¡ÖÌ´ÁÛÌµÍÑ¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿ÊÝÍøµÈµª¤â²ÐÌî¤ÈÆ±¤¸½É¡Ê¤«¤ó¤Î¤ó¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤òº¬¾ë¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿ô¤·¤ì¤º¡£
¤¿¤À¤·¥â¥ÆÃË¤æ¤¨¡¢ÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÀ±ÌîÏÂ»Ò¤ÏÃø½ñ¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾¾ÃÝ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ý¯°æÍÎ»°¤â¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óº¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÀµÊ¿¡ª¡¡¤¢¤ì¤Ë¾¡¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤ª¤é¤ó¡×¤È¡ØÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º°ÛÊ¹¡¡27¿Í¤Î²óÁÛÏ¿¡Ù¤Ç±ý»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²ÐÌî¼«¿È¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ø²¶¡Ù¤Ç½÷ÀÊ×Îò¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Þ¤À30ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÉ¬»¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÀµÈ¬¤È¤·¤Æ¡ØÉ¬»¦¾¦Çä¿Í¡Ù¡Ê78Ç¯¡Ë¤Ë¡¢Àµ½½¤È¤·¤Æ¡ØæÆ¤Ù¡ªÉ¬»¦¤¦¤é¤´¤í¤·¡Ù¡Ê78¡Á79Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÌ²¶¸»ÍÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶âÈ¬¡¢¡ÖÄ¹¼·Ïº¹¾¸ÍÆüµ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃ¤»°Ïº¤Ê¤É¡¢»£±Æ½ê¤òÌä¤ï¤ºÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡ÖÁö¤ê²°¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¿¹çýè½¤Ï²ÐÌî¤ò¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤é²°¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃåÊª¤ò¤Ï¤¿¤á¤«¤»¤Æ¶î¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¤¤¤Ä¤·¤«¾¼ÏÂ¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ï¡¢¸½¾ì¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î´Ë¾×ºà¤Î¤è¤¦¤ÊÌò²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é»þÂå·à¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¿¼¤¯¡¢2023Ç¯¤è¤êÉü³è¤·¤¿ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¸¶ºî¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ç¤ÏÌ©Äå¡¦ÁêÌÏ¤ÎÉ§½½¤òñ¨¡¹¤È±é¤¸¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÉÀ´¶ÅÙ¡×¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¸½Âå·à
¤â¤Á¤í¤ó¸½Âå·à¤Ë¤â½Ð±é¡£¸½ÂåÈÇÉ¬»¦¡Ø¥¶¡¦¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¹¡Ù¡Ê86Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥«¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ö¥¨¥¸¥½¥ó¡×¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡Ù¡Ê87Ç¯¡Ë¡¢¡ØNEW¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡Ù¡Ê88Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¸µ¶µ»Õ¤Î·º»ö¡Ö¤«¤º¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¤ÈÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¤ä¤¬¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥í¥óÌÓ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ø¡£ÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¤Î¿Íµ¤ºî¡Öº®ÍáÏªÅ·É÷Ï¤Ï¢Â³»¦¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï1995Ç¯¤Î15ºîÌÜ¤«¤éÆþÅò¤·¡¢¸ÅÃ«°ì¹Ô¤È¤Î·º»ö¥³¥ó¥Ó¤ÇÁ´¹ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²¹Àô¥®¥ã¥ë¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£
ÈÈºá¼Ô¤ÎÌò¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¼¢²ì¶ä¹Ô¶å²¯±ß²£ÎÎ»ö·ï¡¡½÷¤Î·è»»¡Ù¡Ê81Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ß¥¹¶ä¹Ô°÷¡ÊÂçÆïÆ»Âå¡Ë¤«¤éµð³Û¤Î¶â¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ëÇ¯²¼¤Î¥Ò¥â¤Ë¡£¤è¤¯¤¾¤³¤ÎÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ÈÊìÀËÜÇ½¤Î¤¯¤¹¤°¤ê¤ÇÂÄ¤Á¤æ¤¯Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¼ÂÏ¿¤â¤Î¡Ø²¼¸¹¤Î·î¡¡µ´·§»ö·ï¡Ù¡Ê90Ç¯¡Ë¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î±ÇÁü²½¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ²¡¹¤Î¼ç±éºî¡£ÃÔ¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤éºá¤ò½Å¤Í¤¿µ´·§¡á´äÊ¥·§¼¡Ïº¤¬»³Ãæ¤ËÆ¨Ë´¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÆ±¾ð¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ä¤ª¤Ã¤«¤¢¡Ê²µ±©¿®»Ò¡Ë¤Îºî¤Ã¤¿ÆÇÆþ¤ê¤Î°®¤êÈÓ¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆÌå»à¤È¤¤¤¦¥é¥¹¥È¤¬µã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ËÜ¿Í¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì10¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ø¤¿¤½¤¬¤ì¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¡Ê90Ç¯¡Ë¡£»à·ºÈ½·è¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¿´Â¡È¯ºî¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¼ü¿ÍÌò¤ËÊ±¤·¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¢ÊÁËÜÌÀ¤È¤¤¤¦Æ±À¤ÂåÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Îã·Æ£¸÷Àµ¤È¤Ï»þÂå·à¤Ç¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¯¡¢²ÐÌî¤Î±éµ»¤ò¡Ö¤ªÇ¤¤»¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
90Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤Î¤â¸«¤ë¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦V¥·¥Í¤Ç¤â³èÌö¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÉÔÎÉÀ´¶ÅÙ¤¬ÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¡£¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤Æ¤Î¼ç±éºî¡Ö¿·Ëã¿ýÊüÏ²µ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖË·¤äÅ¯¡×¤ò±é¤¸¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¤âÀ¨ÏÓ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¿·Ëã¿ýÊüÏ²µ3¡¡»àÆ®ÊÔ¡Ù¡Ê00Ç¯¡Ë¤Ï»³Áñ¤ËäÆ¤â¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¾¡Éé¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥½¥ê¥Ã¥É¤ÊÌ©¼¼·à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¶ËÆ»¶²ÉÝÂç·à¾ì¡¡µíÆ¬¡Ù¡Ê03Ç¯¡Ë¤Î²ø±é¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
2011Ç¯¤«¤é¤ÏNHK BS¤Î¡Ø¤Ë¤Ã¤Ý¤ó½ÄÃÇ ¤³¤³¤íÎ¹¡Ù¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ò¼ÀÁö¡£¡Ö¿ÍÀ¸²¼¤êºäºÇ¹â¡×¡Ö¤È¤¦¤Á¤ã¤³¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò»Ä¤·¡¢¿Í¤¿¤é¤·¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤¬Á´Êý°Ì¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£Ä»¼è¥í¥±¤ÇÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÌî¸ýµ®»Ë¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤¦¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥Ñ¥×¥Ë¥ó¥°¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô°æ¤Î¿Í¤ò±é¤¸Â³¤±¤¿
ÁíÍýÂç¿Ã¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈÕÇ¯¤Þ¤Ç»Ô°æ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ØFukushima 50¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¸¶È¯»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤àºî¶È°÷¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤ëÂðÇÛ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¡£ºîÉÊ¤Î»×ÁÛ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÏ¤Ù¤¿¤ÎÌ¾±é¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤Ï»á¤Î¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¡Ö²ÐÌîÀµÊ¿±Ç²è¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ú¥È¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¡ÖÁö¤ë¡×»Ñ¤â¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡¡·ìÆ®¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤ÎÉ§½½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤éº£Ç¯¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Îë¾Êó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤éÉ÷³Ê¤ä½Å¸ü¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤òµñ¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÇìÉãÌò¤È¤¤¤¦À¼Í¥»Å»ö¤Ï¶Ã¤¤Î¿·¶ÃÏ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤â²ÐÌîÀµÊ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¸ÄÀ¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¡ÖÀ¼¡×¤À¤±¤Î¼¢Ì£¤Ï¡¢¼èºàÃæ¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¢¤«¤ó¤¿¤ì¡×¤È¤È¤â¤ËËº¤ì¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤À¡¢ºÇ¸å¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØLAST LOVE¡¿°¦¿Í¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÀäÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌµÍêºî²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ö¥³¥¦¥¹¥¡¼¤ò°¦¤·¤¿²ÐÌîÀµÊ¿¡¢°ì¿Í¾Î¤Ï¡Ö²¶¡×¡¢¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Ê¡¢È¿±þ¤·¤í¡×¡£´¶À¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸«¤¨¤ÆåÌÌ©¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼«Í³¤µËÛÊü¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¡£
²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¤¬¡Ö´Ý»³¤Îµ¸É×ÂÀÏº¡×¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÄ¹ºêÈÈ²ÊÄ¢¡×¡Ä¤½¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈÈ²ÊÄ¢¡×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿ºÊ¤Ë´²Âç¤À¤Ã¤¿É×¡×¤ÎµÏ¿
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
°ÖÎîº×,
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
¥Û¥Æ¥ë,
Êè,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö