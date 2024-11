吉田優利、渋野日向子とのハグ写真を披露！「ひなこさん」とコメント

現在、米ツアーに挑戦中のプロゴルファー吉田優利が自身のInstagramを更新。アメリカでのオフショットを多数公開しました。

吉田プロのつかの間の休日に約3万件ものの「いいね!」

「全米女子オープン」「ショップライトLPGAクラシック」と2週にわたってアメリカでの連戦が続いた吉田プロ。投稿では「bye-bye」「Lancaster & Atlantic City」とコメントし、試合の合間に撮影した写真と動画をアップ。

公開されたオフショットではメッセージ付きの紙カップを手に満面の笑みを見せたものや、シックなワンピースでレストランを訪れたもの。さらにはショートパンツ姿で市場を楽しむ動画など、異国の地で過ごす吉田プロのさまざまな姿を見ることができます。

吉田は「I had a wonderful morning and evening(素晴らしい朝と夜を過ごしました)」とコメント。海外で戦う吉田プロのつかの間の休日に約3万件ものの「いいね!」が寄せられました。

「いつもありがとうございます」渋野プロへの感謝を綴る吉田プロ

4月17日に誕生日を迎えた吉田プロ。以前の投稿で、マネージャーの計らいでドジャース戦を観戦したことを報告していましたが、今回の投稿ではバースデーケーキを持って、吉田プロの誕生日を祝福する渋野プロの姿が公開されました。

投稿された動画では「Happy Birthday to Yuri」とメッセージプレートが添えられたケーキを持つ渋野プロが吉田プロのもとを訪れ、スタッフらを交えたほほ笑ましい誕生日会の模様が公開されています。その他にも2人で食事を共にする写真やボーリング場での2ショット、さらにゴルフ場で渋野プロに抱き着く吉田プロなど、仲むつまじい雰囲気が伝わる写真が披露されています。

2人は先輩と後輩の関係性ながら、一緒にご飯を食べに行くなどプライベートでも親交の深い間柄。吉田プロは「We are always full of energy(私たちはいつも元気いっぱいです)」と綴り、「ひなこさんいつもありがとうございます」と渋野プロに対して感謝を伝えました。

また別日にもプロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。親友である澁澤莉絵留プロと夏らしい浴衣姿を披露しました。

吉田優利と澁澤莉絵留 浅草でみせた浴衣姿

吉田プロは「小学生の時からずーっと友達」とコメントし、澁澤プロとの写真を公開しました。

同い年で、2019年にプロテストに合格した同期でもある二人。撮影場所はどうやら浅草らしく、浅草寺の山門前や商店街などで笑顔を浮かべた姿やジュースを手にする写真など、10枚の2ショットが公開されました。

今回の写真に関して「わざと髪飾りをお互い反対に付けて両方見えるようにしてました」と映えを意識したことを明かし、「りえるのおかげですごく楽しい時間を過ごせました」と感謝の気持ちを伝えていました。

この投稿の2日後に、澁澤プロも吉田プロとの浴衣写真を投稿。その投稿では「この日は可愛い優利を独り占めさせてもらいました」とコメントしました。

親友二人の尊い浴衣姿に河本結、蛭田みな美、川崎春花ら多くのプロゴルファーのほか、ファンから2万5000件を超える「いいね!」が寄せられました。

妹とのオフショットに3万5000件を超える「いいね!」

吉田プロは「うちの妹子」とつづり、妹とのプライベートショットをアップしました。

写真では花束を手にしたものや、カフェや車内での何気ない姿など、姉妹の仲むつまじい様子を垣間見ることができます。また写真の中には工事現場前の木陰でキスを迫られ驚きの表情をする場面も。

現在吉田プロは米ツアー中、妹・鈴選手はJLPGAプロテストの1次予選を通過し、9月に2次予選が控えています。これから大事な勝負を迎える中での、つかの間のリラックスタイムに3万5000件を超える「いいね!」が寄せられました

いかがでしたか? ぜひ吉田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね!

【参考】

※yuri_yoshida__/Instagram