カメラやレンズは欲しいと思ったときに買うのが1番の買い時! しかもそのときがキャンペーン期間中であれば、それに越したことはありませんね。高価な買い物に躊躇していたとしても、よいタイミングで背中を押してくれるというものです。

というわけで、現在カメラメーカー各社が展開中の「キャッシュバックキャンペーン」について、いろいろ調べてみました。

今回はOMシステムの「冬景色堪能キャッシュバックキャンペーン」をとり上げてみます。

大量のレンズに加えて、フラッグシップボディも対象に

オリンパス時代から続くマイクロフォーサーズ規格のミラーレスカメラは、筆者も長らくお世話になっています。優れた性能の交換レンズを豊富に取り揃えてくれているのが魅力のひとつなのですが、今回のキャッシュバックキャンペーンでは多くのレンズが対象となっているのがナイスなところです。

さらに嬉しいのが、積層型センサーを搭載して動きモノの撮影にすこぶる強くなった「OM-1」の2代目、「OM-1 Mark II」がボディのキャッシュバック対象になっている点。

OMシステムはここのところ、野鳥撮影を始めとしたフィールドカメラシステムの構築に力を入れているようですが、望遠に強いマイクロフォーサーズ規格のこと、これらのシステムを手に入れればこれまでは難しかった遠くの小さな被写体でも、思い通りに大きく写せてしまうのではないかとワクワクさせてくれます。フィールド撮影だけでなく、モータースポーツの撮影などでも大活躍してくれること間違いなしですね。

キャンペーンタイトルが“冬景色堪能”とはなっていますが、大人気の「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO」や憧れの「F1.2 PROシリーズ」など、冬以外にも活躍間違いなしの製品も対象です。欲しかったあのレンズを手に入れるチャンスではないでしょうか。

対象購入期間

2024年11月1日(金)~2025年1月15日(水)



応募期間

2024年11月15日(金)~2025年1月29日(水)



対象製品

カメラ

レンズ

OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット:2万円分OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット:2万円分OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディ:1万円分OM SYSTEM OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット:1万円分OM SYSTEM OM-5 14-150mm II レンズキット:1万円分OM SYSTEM OM-5 ボディ:5,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS:4万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO:4万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO:3万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO:2万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO:2万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO:2万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO:2万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO:1万5,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO:1万5,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO:1万5,000円分M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO:1万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II:1万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO:1万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3:1万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO:1万円分M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO:1万円分